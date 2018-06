Selbstgemachte Pizza schmeckt am besten

(hi) Das hat wirklich Spaß gemacht. 15 Kinder aus der Region Ehingen waren mit ihren Begleiterinnen beim Obermarchtaler Schnitzer-Beck in der Backstube. Es war eine Ferienaktion des Jugendrotkreuz Ehingen.

Großes Thema war die Herstellung und das Backen verschiedener Pizzen unter Anleitung von Bäckermeister Mark Schnitzer. Da wurde der Teig geknetet und dann in Formen gelegt. Darauf durften die Kids zwischen 6 und 11 Jahren selbst nach Wunsch und Geschmack die Pizzen mit verschiedenen Zutaten bestücken. Der Backofen war vorgeheizt und der eine nach dem anderen durfte seine persönlich hergestellte Pizza in den Ofen schieben. Das Ende des Backens konnten die Kids kaum erwarten, doch Bäckermeister Schnitzer hatte alles im Griff. Er wusste mit der Neugier der Kinder umzugehen und den Geschmack der Pizzen abzustimmen. Selbstverständlich konnten die Kinder den sofortigen Verzehr ihrer Pizza kaum erwarten. und dieses schmeckten offensichtlich vorzüglich. Nach dem Verzehr gab es noch im Freien ein Eis für die Kinder. Schnitzer ist auch übers Jahr mit seinen Spenden für den Ehinger Tafelladen in der Schulstraße beteiligt.

Bei der nachmittäglichen Wanderung mit den Begleiterinnen Heike Hagel, Birgit Straus-Weresch und Marianne Ruoß alle vom Ehinger Tafelladen, hielt sich die Gruppe noch auf dem Rechtensteiner Kinderspielplatz auf ehe die Heimreise bevorstand.