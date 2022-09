Schwäbische Musik, Mundart und Gesang geht es am Sonntag, 25. September, im Spiegelsaal des Klosters Obermarchtal. Bei der Veranstaltung wird ein Film über Sebastian Sailer erstmals vorgestellt. Der Kulturrat des Schwäbischen Albvereins vergibt für große Leistungen in der Heimatpflege hohe Auszeichnungen. Namenspatron für die Ehrung für den Bereich Mundart ist diesmal Sebastian Sailer. Um Sebastian Sailers Leben und sein Schaffen aufzuzeigen, hat Fabian Rosenberg aus Berlin zusammen mit dem Poeten, Liedermacher und Mundartschaffer Pius Jauch aus Bösingen im Auftrag des Schwäbischen Albvereins einen Film gedreht. Am Sonntag um 15 Uhr wird der Film in festlichem Rahmen im Spiegelsaal des Klosters Obermarchtal vorgestellt. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Musikgruppe Wacholderklang. Tanzen und Singen in schönen schwäbischen Trachten wird die Jugend aus dem Haus der Volkskunst in Balingen. Manfred Stingel, Kulturratsvorsitzender des Albvereins, und Herrmann Branz, Leiter der Gedenkstätte für Sebastian Sailer, laden zu der Veranstaltung ein. Der Eintritt ist kostenlos.