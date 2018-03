Schwabenkanzel könnte nach Obermarchtal kommen

Der Obermarchtaler Förderverein für Kirchenmusik und Klosterkultur hat sich am Mittwoch im Bildungshaus des Klosters zur Mitgliederversammlung getroffen. Vorsitzender Berthold Saup begrüßte Bürgermeisterin Romy Wurm aus Rechtenstein, Obermarchtals Bürgermeister Anton Buck und freute sich besonders, dass Pfarrer Gianfranco Loi gekommen war.

„Dass die Kirchengemeinde im vergangenen Jahr nicht mehr in unserem Ausschuss vertreten war, habe ich sehr bedauert. Umso mehr freue ich mich, dass Pfarrer Loi bereit ist, in unserem Förderverein mitzuarbeiten“, so Saup. Bekanntlich hat sich der Förderverein im Jahr 2014 aus dem einstigen Orgelbauverein entwickelt, dessen Aufgabe mit der Restaurierung der Holzhey-Orgel erfüllt war. Ziel sei, sich „einmal pro Jahr nach außen zu zeigen“, erklärte der Vorsitzende, abwechselnd durch Exkursionen und kulturelle Angebote im Obermarchtaler Kloster.

Im vergangenen Jahr sei am Tag der deutschen Einheit eine Exkursion „auf den Spuren des Reichsstifts Marchtal“ angeboten worden, so Berthold Saup, „mit 42 Teilnehmern und unter der Führung von Professor Wolfgang Urban haben wir quasi das Gebiet des Reichsstifts abgegrast“. Urban sei Leiter des Diözesanmuseums in Rottenburg gewesen und habe „in grandioser Weise den Kosmos des ehemaligen Reichsstifts“ erschlossen, lobte der Vorsitzende des Fördervereins.

Weil langes Sitzen auf den Kirchenbänken des Münsters, vor allem bei Konzerten, „aufs Kreuz gehe“, habe der Förderverein beschlossen, 50 Rückenpolster anzuschaffen, die vergangene Woche geliefert wurden, meldete Saup und freute sich über fünf neue Vereinsmitglieder. Schatzmeisterin Angela Striegel meldete Einnahmen in Höhe von rund 9225 Euro, denen Ausgaben von rund 10 745 Euro gegenüber stehen. Besonders erfreulich sei der Spendenbetrag in Höhe von 6450 Euro, so Striegel. Für 2500 Euro wurden Bühnenpodeste für Konzerte im Münster beschafft, Orgelpostkarten sind im Bildungshaus und im Klosterladen zu haben und rund 2000 Euro übernahm der Förderverein als Abmangel von Konzerten.

Mit dem Blick nach vorne sagte Berthold Saup, dass in diesem Jahr die „rollende Schwabenkanzel“ nach Obermarchtal kommen könnte. Die habe die große Tradition der barocken Kanzelreden aufgenommen und könnte am 14. Oktober im Spiegelsaal zu erleben sein. „Wir müssen aber noch Gespräche führen“, so Saup. Außerdem stehen Orgel- und Chorkonzerte im Münster auf dem Programm.

Beim Internationalen Orgel-September Obermarchtal (IOSO) stehe heuer Mendelsohn im Mittelpunkt, so Gregor Simon. Dann werden Organisten aus den USA und aus Paris an der Holzhey-Orgel zu hören sein. Zum Schluss der Versammlung wies Simon auf eine neue CD mit Werken von Isfried Kayser hin, die es im Klosterladen zu kaufen gibt.