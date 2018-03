Schulpreis für Obermarchtaler Schüler

Der Rotary Club Ehingen-Alb-Donau hat jetzt zum 13. Mal seinen Schulpreis für außergewöhnlichen gesellschaftlichen und sozialen Einsatz von Schülern an Schulen der Region vergeben. Dieser Preis richtet sich an Schüler, die sich innerhalb ihrer Klasse, der Schule oder anderer Institutionen oder Vereine für Mitschüler oder Mitmenschen eingesetzt haben oder auch im außerschulischen Bereich ein besonderes Engagement zeigen.

Nun wurden vom aktuellen Präsidenten Klaus Eberhard und vom Jugenddienstbeauftragten des Clubs, Viktor Terpeluk, an zwei Schülerinnen und einen Schüler in Anwesenheit ihrer Familien und der Schulleiterin Simone Mühlberger und Christine Götz Urkunden und ein Geldpreis als Anerkennung für ihr besonderes Engagement überreicht. Dies waren aus der zehnten Klasse der Franz-von-Sales-Realschule in Obermarchtal Laura Rechtsteiner und Michal Leah Lotterer sowie Jens Scherb aus der Abiturklasse des Studienkollegs in Obermarchtal.

In seiner Ansprache sagte Viktor Terpeluk etwas überspitzt: „Gerade in der heutigen Zeit, da die meisten jungen, aber auch schon viele mittelalte Menschen mit gesenktem Blick und ihre Daumenmuskulatur trainierend auf ihr Handy einhacken, nicht links, nicht rechts schauend ihr Ding machen, ist es fast so wie die Nadel im Heuhaufen, die man suchen muss, um einen sozial engagierten Menschen zu finden.“ Aber er fuhr dann fort: „Doch es gibt sie“.

Anschließend stellte er die Preisträger vor und begründete ihre Auszeichnung. Laura Rechtsteiner und Michal Leah Lotterer widmen sich seit der fünften Klasse mit hoher Eigeninitiative der Schülerbücherei der Realschule in Obermarchtal und machten diese intensive Betreuung zu ihrem Steckenpferd. Ihre Klassenlehrerin gründete eine Schülerbücherei-AG und die beiden, die schon von klein auf Leseratten waren, meldeten sich ganz begeistert. Es ging darum, den Raum zu gestalten, Bücher mussten sortiert und beschriftet werden, und das bei einem anfänglichen Buchbestand von 1400 Bänden. Und weiterhin musste auch der Verleih, der Neuerwerb und die Beratung von Mitschülerinnen organisiert werden. So kamen regelmäßig drei bis vier Stunden wöchentlicher Einsatz zusammen.

Den dritten Preisträger, Jens Scherb, bezeichnete Viktor Terpeluk als „wahren Tausendsassa“. Der Abiturient ist seit drei Jahren Schülersprecher, ist im Vorstand des Fördervereins und hat ein Jahr lang fast täglich ein Computerprogramm entwickelt, mit dem ehemalige und aktuelle Schüler vernetzt werden sollen und sich damit die aktuellen Schüler mit den ehemaligen über Studien- und Berufsinformationen austauschen können.

In seiner Freizeit macht er Musik in der Mundinger Jugend- und Erwachsenenkapelle, ist gelegentlich Organist in Mundingen und Weilersteußlingen und komponiert darüber hinaus auch selbst. Doch das ist noch nicht alles: Er setzt sich für Umweltthemen ein und ist deshalb auch Mitglied in einer Naturschutzorganisation und einer politischen Partei, darüber hinaus arbeitet er mit im Ehinger Kinoangebot der Gruppe „Elf Filme“ und hat früher, als er noch Schüler des Ehinger Gymnasiums war, die Schülerzeitung wieder belebt.