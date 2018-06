Schüler sprechen über den Begriff „Zigeuner“

Den eigenen Horizont erweitern, das ist das Ziel des interkulturellen Tages am Studienkolleg in Obermarchtal. Bei Workshops und Vorträgen mit Experten haben sich die Schüler am Dienstag mit der Geschichte, Gegenwart und Musik der Sinti und Roma in Deutschland auseinandergesetzt. Am Nachmittag stand eine Podiumsdiskussion an, bei der Sinti und Roma aus ihrem Leben und von ihrer Aufklärungsarbeit berichtet haben.

In vielen Restaurants werde auch heute noch das sogenannte Zigeuner-Schnitzel angeboten, nannte die deutsche Jazz-Musikerin, Autorin und Menschenrechtlerin Dotschy Reinhardt ein Beispiel für das immer noch fehlende Verständnis für die Anliegen der Sinti und Roma. „Zigeuner ist ein rassistischer Begriff“, betonte die Sinteza, die mit dem berühmten Musiker Django Reinhardt verwandt ist. Der Begriff sei ethnisiert, eine Fremdbeschreibung und ein Schimpfwort, erklärt sie.

Neben Dotschy Reinhardt saß auch ihre Schwester Nathalie Reinhardt, die sich in Ravensburg in der Jugendarbeit mit Sinti und Roma engagiert, auf dem Podium im Spiegelsaal des Klosters Obermarchtal. Die Runde, die von Schulleiterin Christine Götz moderiert wurde, ergänzten Tiffany Grünholz vom Landesrat der Sinti und Roma sowie der Musiker Aaron Weiss.

Die Wurzeln aller vier Gäste liegen bei den Sinti und Roma und sie alle haben im Laufe des Lebens deshalb mit Diskriminierungen zu tun gehabt, berichteten sie. So sei Aaron Weiss stets ungern zur Schule gegangen, weil er beschimpft und beleidigt wurde. Um weiteren Jugendlichen mit Roma-Wurzeln diese Erfahrungen zu ersparen, setzen sich alle vier für Aufklärung ein und gehen deshalb ganz offen mit ihrer Herkunft um, was nicht immer problemlos sei. „Aber unsere verhältnismäßig junge Menschenrechtsbewegung hat schon viel erreicht“, sagt Dotschy Reinhardt.

Mit organisiert wurde der interkulturelle Tag am Studienkolleg auch von Andreas Hoffmann-Richter, Beauftragter für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma bei der evangelischen Landeskirche Württemberg. „Das Thema nationale Minderheiten am Beispiel der Sinti und Roma wird ab kommenden Herbst an allen Schulen Teil des Gemeinschaftskunde-Unterrichtes, das heute war also ein Ausblick auf das, was bald in allen neunten Klassen besprochen wird“, erklärte der Pfarrer.

Der interkulturelle Tag diene dazu, über den Tellerrand hinweg zu schauen und ermögliche interkulturelle Begegnungen, erklärte Christine Götz am Schluss der Diskussionsrunde. „Die Schüler sollen sich eine eigene Meinung bilden und diese auch vertreten können“, so die Schulleiterin. Rassismus und Diskriminierung seien in der heutigen Zeit wieder sehr präsent. „Deshalb ist das Thema sehr aktuell“, erklärte sie die Themenauswahl.