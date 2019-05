Rund 80 Teilnehmer beim 13. Golf-Cup

Bei der 13. Auflage des Golf-Cups des Küchenzentrums Marchtal auf der Anlage des Golfclubs Donau-Riss sind rund 80 Golfspieler angetreten. Nachdem das Wetter an diesem Tag schöner war als angekündigt – der befürchtete Regen blieb aus – hatten die Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein die perfekten Voraussetzungen für das Turnier. Brutto-Sieger wurden Simon Schmid und Anna-Verena Maier, im Wettbewerb Netto A waren am Ende Andreas Bartoli, Ralf Moser und Harald Bertsch vorn, im Wettbewerb Netto B Margit Moser, Rainer Ebe und Tanja Riedl und im Netto C Birgit Kossbiehl, Birgit Schmucker und Renate Lauer-Mahrla. Die Siegerehrung und die After-Golf-Party fanden in exklusivem Ambiente und bei bester Feierstimmung im Küchenzentrum Marchtal in Obermarchtal statt.