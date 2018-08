Ronja Kemmer besucht Küchenzentrum Marchtal

Gemeinsam mit Obermarchtals Bürgermeister Martin Krämer hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer am Montagnachmittag das Küchenzentrum Marchtal besucht. Geschäftsführer Thomas Schrode führte die Besucher durch die große Küchenausstellung und erklärte, dass die aktuellen Küchentrends „neben der klassischen weißen Küche verschiedene Farbkombinationen“ bevorzugen. „Auch marmorierte Küchen liegen voll im Trend“, so Schrode.

Ronja Kemmer und Martin Krämer erfuhren, dass das Küchenzentrum Marchtal vier Küchenstudios in Obermarchtal, Neu-Ulm, Schemmerhofen und Neckartenzlingen betreibt, dass im Betrieb 70 Mitarbeiter beschäftigt sind und die Küchen von 16 firmeneigenen Schreinern eingebaut werden.

Zweiteinrichter wollen mehr

Sowohl Bauherren als auch „Zweiteinrichter“, also Leute, die ihre Küche renovieren, kaufen im Küchenzentrum Marchtal. „Zweiteinrichter wollen ebbes G’scheids und geben dafür mehr Geld aus“, erklärte Schrode. Kochinseln in der Raummitte, zum Großteil mit Induktionsherden, würden stark nachgefragt, so der Geschäftsführer.

Im Planungsbüro sahen die Gäste die 3D-Küchenplanung am Computer. „Umfassende Beratung der Kunden ist bei uns enorm wichtig“, betonte Schrode. Auch eine barrierefreie Küche, in der Arbeitsplatten und Hängeschränke automatisch in der Höhe verstellbar sind, zeigte der Geschäftsführer. Auf Ronja Kemmers Frage, ob Männer oder Frauen über die Küchenausstattung entscheiden, antwortete Schrode: „Meist kümmern sich die Männer um die Technik, während Frauen Wert auf praktische Handhabung und Gestaltung legen.“

Altküchen werden gehäckselt

Im Lager des Küchenzentrums erfuhren die Besucher, dass Holzabfälle oder Altküchen vor Ort gehäckselt werden, um anschließend als Heizmaterial für das Küchenzentrum genutzt zu werden. Nach Problemen gefragt, nannte Geschäftsführer Schrode den Fachkräftemangel und die schwierige Suche nach geeigneten Auszubildenden. „Wir haben momentan zwei Schreiner-Azubis mit Migrationshintergrund“, so Schrode. High-Tech, etwa das Bedienen der kompletten Küche vom Handy aus, sei zwar technisch möglich, werde aber von den Kunden kaum nachgefragt, antwortete der Geschäftsführer auf die entsprechende Frage der Bundestagsabgeordneten.