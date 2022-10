„Rocken für Lisa“ im Kreuz Obermarchtal

Die Ehinger Cover-Rock-Band Firefly and Friends geben am Samstag, 26. November, im Kreuz in Obermarchtal das Benefit-Konzert „Rocken für Lisa“. Ende November 2018 verstarb plötzlich Sänger und Gründungsmitglied Michael Schäfer. Nun haben sich die verbliebenen sechs Bandmitglieder wie schon 2019 zusammengetan, um für die Tochter ihres geliebten Freundes Spenden zu sammeln. Dabei werden sie von ehemaligen Weggefährten und Mitmusikern unterstützt. Die gesamten Einnahmen des Abends gehen an die Tochter des ehemaligen Frontmannes Michael Schäfer.

Firefly and Friends freuen sich auf einen Abend voller Rock-Klassiker der letzten 50 Jahre. Neben Hits von Bands wie AC/DC, CCR (Creedence Clearwater Revival), Deep Purple, The Jimi Hendrix Experience, ZZ Top und vielen mehr erwartet die Zuhörer auch eine kleine Besonderheit: Nach über 25 Jahren sollen erstmals wieder Songs der Ehinger lokalen Band LISSARD live gespielt werden. Sänger Schäfer sowie Schlagzeuger Frank Holl hatten das Projekt 1984 gegründet, woraus schließlich die Coverrock-Band FIREFLY entstand.

Auch Rebel Guns aus Biberach sind am Start. Die Band spielt Southern Rock-Music. Nach Auftritten mit Bonfire und Skinny Molly präsentieren die Rebel Guns ihre neue Live- DVD Welcome to the Show.

Die dritten im Bunde sind an diesem Abend Rock Heads. Die Band aus der Umgebung von Ehingen spielen Hits von den Beatles bis Black Sabbath. „Alles, was das rockende Herz begehrt“, wie es in der Ankündigung heißt. Beginn ist um 19 Uhr.