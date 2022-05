Riot Punk’n’Roll Girls auf Mission in Obermarchtal

Es ist soweit: Attraktiv, provokant, authentisch – die Riot Punk’n’Roll Girls, die „SoapGirls“, sind auf Mission in Europa und haben ihren Auftritt am Donnerstag, 5. Mai, im Kreuz in Obermarchtal. Die Band steht für attraktiv, provokant, authentisch, so der Veranstalter. Die furchtlosen Geschwister Mille und Mie Debray, gebürtig in Frankreich, haben eine Mission: Mit ihrer Band „The SoapGirls“ zelebrieren sie gelebte Freiheit, Freizügigkeit und Authentizität gepaart mit einer provokanten Ehrlichkeit. Der raue Garagensound aus Alternative Rock, Punk’n’Roll und Grunge trifft auf eingängige Melodien und Refrains. Als Straßenkünstlerinnen im Kindes- und Jugendalter zogen sie neun Jahre lang durch die Straßen Kapstadts, performten Kleinkunst, sangen und verkauften selbstgemachte Seifen an Touristen, um einen Teil der Erlöse an Krankenhäuser zu spenden - und so verpassten die Einheimischen den allseits bekannten quirligen, nonchalanten Gören den Namen „The SoapGirls“. Die Songs des dritten und aktuellen Albums „Elephant In The Room“ bekommen live eine andere zusätzliche Intensität durch die unbändige Energie des Trio Infernale.