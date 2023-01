Reutlingendorfer Sternsinger unterwegs für Kinder in Not

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dreikönigstag waren in Reutlingendorf insgesamt 13 Jungen und Mädchen in zwei Gruppen als Sternsinger unterwegs, brachten den Segen in die Häuser der Menschen und sammelten Spenden für Kinder in Not. In diesem Jahr steht das Thema Kinderschutz im Mittelpunkt der Sternsinger-Aktion.

Ausgesendet wurden die Sternsinger im Gottesdienst von Pfarrer Loi. Die Kinder und Jugendlichen gestalteten den Gottesdienst mit und wurden mit dem Leitwort „Segen bringen – Segen sein“ ausgesendet.

Die Spende von insgesamt über 2000 Euro wird, wie auch schon die letzten Jahre, auf zwei Projekte aufgeteilt. Eine Hälfte geht an die Mission unterernährte und hungernde Kinder im Kindergarten Kingosera in Tansania, der von den barmherzigen Schwestern aus Untermarchtal betreut wird. Mit der anderen Hälfte wird, über Schwester Thereshilde, eine Schule in Chile unterstützt.