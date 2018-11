Reutlingendorfer Musiker werden geehrt

Auch in diesem Jahr hat der Musikverein „Frohsinn“ Reutlingendorf zu einem Doppelkonzert in die Obermarchtaler Mehrzweckhalle geladen. Bei ihrem Jahreskonzert wurden die Reutlingendorfer vom Musikverein Griesingen unterstützt. Die Freunde der Blasmusik erlebten an diesem Samstagabend ein Konzert mit erstklassiger musikalischer Unterhaltung.

Den Abend eröffnete der Musikverein Griesingen mit dem Musikstück „Nordic Fanfare and Hymn“, von Jacob de Haan und brachte damit die Zuhörer in erwartungsvolle Stimmung. Anschließend standen die Musikstücke „Ross Roy“, von Jacob de Haan, „West Side Story Selection“, von Leonard Bernstein, arrangiert von James William Duthoit auf dem Programm. Zum perfekten Abschluss der ersten Hälfte spielten die Musiker das Stück „Tanz der Vampire“, von Jim Steinman und arrangiert von Wolfgang Wössner, aus dem allbekannten Musical. Unter der Leitung von Dirigent Andreas Braig zeigten die 55 Musiker passend zum 60-jährigen Bestehen des Vereins erneut ihr musikalisches Können und freuen sich bereits auf ihr nächstes Konzert am 8. Dezember dieses Jahres. Traditionell nutzt der Musikverein Reutlingendorf sein Jahreskonzert auch, um langjährigen Musiker zu ehren. Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Verein „Frohsinn“ Reutlingendorf wurden Romy Hänle, Jonas Hänle, Lisa Dornfried, Carolin Maikler, Carina Gnannt und Sandra Ried geehrt.

In der zweiten Hälfte des Abends nahm der Musikverein Reutlingendorf auf der Bühne der Festhalle in Obermarchtal Platz. Die 48 Musiker und Dirigent Bernd Ebe spielten zu Beginn „Böhmischer Galopp“, von Alfred Bösendorfer. Nach den keltischen Volksliedern von Tomohiro Tatebe, bekam das Konzertpublikum ungarische Klänge und eine Zeitreise in die 80er-Jahre zu hören. Einen unterhaltsamen Konzertabend schloss der Musikverein Reutlingendorf mit dem Stück „Bann der Sterne“ von Alexander Pfluger. Gemeinsam boten die Vereine ihrem Publikum ein vielfältiges Programm und konnten damit die Konzertwünsche ihrer Zuhörer nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen.