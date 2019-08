Reizvoller Vergleich von B1 und B2

In einem Nachholspiel der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals Donau stehen sich am Samstag, 24. August die B-Kreisligisten FC Marchtal und SSV Ehingen-Süd II gegenüber.

FC Marchtal – SSV Ehingen-Süd II (Samstag, 17 Uhr). - Es ist ein interessanter Vergleich von B1 und B2. Beide Teams spielten in der vergangenen Saison um die vorderen Plätze ihrer jeweiligen Klasse mit, Süd II belegte am Ende Rang vier, Marchtal Platz zwei. Beiden ist auch in der neuen Saison im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg etwas zuzutrauen..