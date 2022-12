Rebel Guns und The Rock River-Band rocken das Kreuz Obermarchtal

Im Kreuz Obermarchtal sind am Samstag, 10. Dezember, die beiden Rock Bands Rebel Guns sowie The Rock River-Band zu hören. Erstere sind im Kreuz keine Unbekannten, schreiben die Veranstalter. So verbuchen die fünf Männer mit den Cowboyhüten dort bereits Auftritte mit internationalen Acts wie Bonfire und Little Caeser. Sie überzeugen mit einem eigenständigen Mix aus Südstaatenrock und Hard Rock. Nun möchten sie im Kreuz gebührend den Abschluss ihrer „Welcome to the Show Tour '22“ feiern und haben dazu einen neuen Song mitgebracht: „Hellraiser“, der vor Ort Premiere feiern wird. Mitgebracht haben die Rebellen auch The Rock River-Band, die mit ihrem soliden Blues Rock dem Haus ordentlich einheizen will. Einlass ist ab 19 Uhr.