Realschülerinnen machen Halle zum Zirkuszelt

Ästhetische Akrobatik am Vertikaltuch, waghalsige Sprünge auf dem Riesentrampolin und kraftvolle Trapezn

ummern haben die Besucher am Montagabend in der Mehrzweckhalle in Obermarchtal erlebt. In einem anderthalbstündigen Programm haben die Siebtklässlerinnen der Franz-von-Sales-Realschule gezeigt, was sie in ihren Schwerpunktfächern gelernt hatten.

Initiative der Sportlehrerinnen

Tosender Applaus ist am Schluss der anderthalbstündigen Zirkusshow der verdiente Lohn für die 72 Realschülerinnen gewesen. Gemeinsam mit ihren Lehrern Katja Schaude, Regina Klug, Tanja Schenz, Simone Gülich, Josef Schaller und Ulrich Kruspel hatten sie das Programm zusammengestellt. „Die Initiative dafür kam von den beiden Sportlehrerinnen Katja Schaude und Regina Klug“, sagt die sichtlich stolze Schulleiterin Simone Mühlberger.

In der fünften Klasse wählen die Schülerinnen einen der drei Schwerpunkte Sport, Kunst oder Musik. „In diesen Fächern haben sie dann neben den beiden normalen Wochenstunden zwei zusätzliche“, erklärt die Rektorin. Die Zusatzstunden geben Raum, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die nicht Teil des normalen Lehrplans sind, so Simone Mühlberger weiter.

Drei Zirkusdirektorinnen

Los ging die Zirkusshow im Foyer der Halle mit einer musikalischen Vorführung. Die Schülerinnen des Kunstschwerpunktes hatten den Raum mit selbst gemalten Bildern zum Thema Zirkus dekoriert. Außerdem gab es ein reichhaltiges Buffet, das die Eltern organisiert hatten und an dem sich die Gäste gegen eine kleine Spende für die Klassenkassen stärken durften, bevor die Vorführung begann. Gleich drei Zirkusdirektorinnen führten durch das Programm, das mit einem fulminanten Einlauf aller Mädchen begann. Der Zuschauer wusste gar nicht, wo zuerst hinschauen, während Einradfahrerinnen, Skateboarderinnen und Inlineskaterinnen durcheinanderwuselten.

Der Hauptteil begann dann mit Sprüngen und Rollen auf dem Boden, bevor die wagemutigen Trapezkünstlerinnen die Manege betraten und ihr Publikum zu zweit oder zu dritt in ihren Bann zogen. Auf dem Riesentrampolin ging es für die jungen Sportlerinnen anschließend hoch hinaus, die bei ihren Übungen gefühlvoll und live von eine Sängerin begleitet wurden. Bevor mit einer gemeinsamen Bodenakrobatik das Finale eingeläutet wurde, zeigten vier Schülerinnen, wie elegant die kraftraubenden Figuren, an den beiden Vertikaltüchern geturnt, aussehen können. Und auch eine Hip-Hop-Tanznummer hatten die Mädchen mühevoll einstudiert.

Wochenlang hätten die Mädchen bei schweißtreibendem Training für die Show geprobt, berichtete die Schulleiterin am Schluss, die die Zirkuspremiere als sensationell gelungen bewertete.