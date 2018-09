Bereits zum 20. Mal starten am Samstag, 8. September, wieder Radfahrer aus der Region zu VG-Radtour durch die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen. Organisiert wird die Ausfahrt wieder von Anton Röller und Bruno Schmid anlässlich des Ferienprogramms der Obermarchtaler CDU. Sie steht unter dem Motto „Fahrrad trifft Logistik“.

Die bis dahin längste VG-Radtour mit etwas mehr als 40 Kilometern hatte im vergangenen Jahr bei Regenwetter stattgefunden, die diesjährige 20. Auflage könnte die Tour noch toppen. Schließlich geben die Organisatoren Anton Röller und Bruno Schmid die Strecke mit etwa 50 Kilometern an. Die Tour ist trotz ihrer beachtlichen Länge aber für alle Hobby-Radfahrer geeignet. Die beiden Organisatoren radeln selbst jedes mal mit. Inzwischen nehmen immer mehr Fahrer mit Elektrorädern teil. Auch deshalb fährt Bruno Schmid immer voraus und gibt das Tempo vor, so dass die Gruppe nie zu schnell unterwegs sei und so auseinander gerissen werde.

Mittagessen in Obermarchtal

Los geht es am Samstag um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Donauhalle in Munderkingen. Von hier führt die Tour über Hausen am Bussen, Uigendorf, Reutlingendorf und Rechtenstein nach Obermarchtal. Hier ist um 12 Uhr das Mittagessen für die Radler in der Turn- und Festhalle. Gegen 13 Uhr machen sich die Radler auf die Weiterfahrt zum Biosphäreninformationszentrum in Lauterach. Hier steht eine Erläuterung des neuen Nistkastenlehrpfades auf dem Programm.

Über Untermarchtal und Munderkingen führt die Route der Radfahrer anschließend nach Rottenacker. Bevor es zur Besichtigung des örtlichen Logistikunternehmens Stöhr geht, die der VG-Radtour in diesem Jahr ihren Titel verliehen hat, ist eine Kaffeepause für alle im Café Dommer geplant. Rund zwei Stunden können sich die Radler über Stöhr Logistik informieren. Anschließend geht es auf die Schlussetappe wieder zurück nach Munderkingen. Diese führt über Unterstadion und Emerkingen ins Gasthaus Rößle.

Tombola winkt mit Gewinnen

Hier findet wie jedes Jahr zum Abschluss die Verlosung statt. Zu gewinnen gibt es zwei Fahrten nach Straßburg mit dem Europaabgeordneten Norbert Lins, zwei Fahrten nach Berlin mit der Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer und drei Besuche im Stuttgarter Landtag mit Manuel Hagel. Neben dem VG-Radlerpokal winken außerdem weitere Preise.

Rund 30 Teilnehmer sind bei der ersten VG-Radtour vor fast 20 Jahren dabei gewesen. Seither hat das Interesse stark zugenommen. Eine Alternative zum üblichen Ferienprogramm wollten Anton Röller und sein Mit-Organisator Bruno Schmid damals bieten. Eine Fahrradtour erschien ihnen dafür gut geeignet.