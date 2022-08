Radler stürzt und fährt verletzt weiter

Ein 72-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Sturz am Donnerstag bei Obermarchtal verletzt worden. Das teilt die Polizei in einem Presseschreiben mit.

Der Mann war gegen 12.30 Uhr mit Bekannten auf dem Radweg zwischen Obermarchtal und Datthausen unterwegs. An der Unterführung der B 311 rutschte das Vorderrad des Pedelec weg und der Senior stürzte. Der Mann rappelte sich wieder auf und fuhr zusammen mit der Gruppe weiter. Da die Verletzungen doch schwerwiegender waren, setzten seine Begleiter einen Notruf ab. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrrad entstand kein Schaden.