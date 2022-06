Preisträger spielt zweites Konzert des Bach-Zyklus in Obermarchtal

Auf der historischen Holzhey-Orgel im Münster Obermarchtal wird am Sonntag, 26. Juni, von 17 bis 18 Uhr das zweite Konzert des Bach-Zyklus zu hören sein. Dabei spielt unter dem Titel „Liebster Jesu, wir sind hier“ Stefano Molardi (Mailand) Choralvorspiele, Präludien und Fugen Johann Sebastian Bachs. Molardi ist ein international gefragter Orgelkünstler. Von ihm gibt es auch eine Gesamteinspielung der Werke Bachs an den originalen Orgeln in Deutschland.

Was ist der „Bach-Zyklus im Münster Obermarchtal“? In 21 Konzerten in den Jahren 2022, 2023 und 2024 werden sämtliche Orgelwerke (über 270) des wohl größten Komponisten aller Zeiten, Johann Sebastian Bachs, zu hören sein. Erstklassige Organisten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie aus Italien, den USA und Japan haben sich zur Mitwirkung bei diesem bedeutenden Projekt bereit erklärt.

Die ersten sieben Konzerte sind 2022. Stefano Molardi spielt am 26. Juni das zweite Konzert der Reihe. Beginn ist um 17 Uhr, das Konzert dauert eine gute Stunde. Der Eintritt kostet acht Euro, für Studierende und Auszubildende vier Euro. Schüler und Schülerinnen haben freien Eintritt. Die Kasse öffnet um 16.30 Uhr.