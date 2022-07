Polizei stoppt Betrunkenen zur Mittagszeit

Am Montag stoppte die Polizei einen 66-Jährigen in Obermarchtal. Gegen 12 Uhr fuhr ein 66-Jähriger mit seinem BMW in der Abt-Walter-Straße. Beim Erkennen des Streifenwagens fuhr der Mann über mehrere Straßen weiter.

Blutprobe abgegeben

Als dieser dann anhielt, kontrollierten die Polizisten den Fahrer. Der roch deutlich nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.