Planungskosten für Regio-S-Bahn werden beglichen

Der erste Schritt in Richtung Regio-S-Bahn ist getan. Zumindest hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag zugestimmt, die Planungskosten bist 2021 für das Projekt zu begleichen. Ob am Ende Züge von Obermarchtal nach Ulm fahren, das werden jetzt die Planungen zeigen.

Bereits bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderats Ende Februar stand die Entscheidung an, ob sich Obermarchtal an den Planungen zu der Regio-S-Bahn, die von Riedlingen bis Ulm verlaufen soll, beteiligen will. Das Thema beschäftigt Obermarchtal bereits seit 2016, Unmut war in der Zwischenzeit aufgekommen, da laut Ratsmitglieder unangekündigte Rechnungen ins Rathaus geflattert waren, welche die Planungskosten decken sollen. Obermachtal war die einzige Gemeinde, die sich bis dahin nicht an dem Projekt beteiligen wollte.

Doch die Zeit für eine Entscheidung drängte, betonte damals ein Vertreter des Landratsamtes. Bürgermeister Martin Krämer hatte den Ratsmitgliedern bei der vergangenen Sitzung deshalb als Hausaufgabe mitgegeben, sich ein Stimmungsbild in der Gemeinde zu dem Projekt einzuholen.

Nicht genügend Informationen

Dieses Stimmungsbild fiel unterschiedlich aus, wurde am Dienstag bei der Diskussion über die Regio-S-Bahn deutlich. Während die einen vorwiegend negative Stimmen vernahmen, sprachen die anderen von einer deutlichen Mehrheit für den möglichen Bahnhalt in Obermarchtal. Was jedoch den meisten Stimmen gemein war: Die Bürger bemängeln, nicht ausreichend über das Projekt informiert worden zu sein. „Die Planungen sind quasi auf dem gleichen Stand als von vor zwei Jahren. Den Informationsfluss würde ich hier als katastrophal bezeichnen“, sagte Manuel Köberle. Für ihn sei der Bahnhof in Rechtenstein mehr als ausreichend. Dem stimmte auch Hans-Peter Eller zu.

„Die Vorteile sind für mich nicht ersichtlich. Keiner, mit dem ich gesprochen habe, ist für den Halt.“ Zudem sei unklar, wie viel Geld die Gemeinde am Ende in den möglichen Bahnhofshalt stecken müsste. Bürgermeister Krämer konnte dazu keine genauen Angaben geben. „Mir wurde mitgeteilt, dass die Kosten da sehr schwer schätzbar sind. Es war jedoch die Rede von einem Mittelwert von 700 000 Euro.“ Ratsmitglied Fritz Müllerschön sprach sich für den Halt aus. „In 15 Jahren wird die Mobilität, wie wir sie heute haben, nicht mehr möglich sein. Womöglich heißt es dann, weg von der Straße auf die Schiene. Wir sollten die Chance nutzen.“ Dem pflichtete auch Carmen Schmid bei: „Ich habe viele Jüngere gefragt, die sind alle für den Bahnhof.“ Das Argument von Ratskollege Lothar Gaupp, dass kaum eine junge Schülerin allein im Dunkeln an den Bahnhof laufen werde, entkräftete sie: „Wie laufen denn die Schüler jetzt von der Siedlung zur Franz-von-Sales-Schule? Man kann dort auch einfach ein paar Lampen installieren.“

Planungen zu Bahnhof überzeugen noch nicht

Sollte Obermarchtal einen Bahnhalt erhalten, würde dieser nahe des Trainingsplatzes des SV Obermarchtal entstehen, am Ende des Mühlwegs. Für viele Ratsmitglieder ist die Stelle jedoch ungeeignet: Sie befindet sich im Naturschutzgebiet und droht, zu überschwemmen. Laut Bürgermeister Martin Krämer führt das aber noch nicht automatisch zu einem Ausschluss aus dem Projekt Regio-S-Bahn. Er machte während der Sitzung noch einmal klar, das es bei der anstehenden Entscheidung zunächst nur um die Planung für die Planung gehe.

Ob ein Bahnhalt überhaupt möglich ist, müssten jetzt die Planungen zeigen. Danach könne die Gemeinde also immer noch aussteigen. Zunächst müsse aber geklärt werden, ob die angefallenen Plankosten bis 2021 in Höhe von 35 000 Euro beglichen werden. Für Ludger Mohr war klar: „Wir müssen auf den Zug aufspringen bevor der Zug abfährt. Diese Chance haben wir einmal.“ Diese meisten Ratsmitglieder stimmten am Ende der Diskussion dem zu, bei sieben Stimmen dafür und drei Stimmen dagegen beschloss der Gemeinderat damit, die Planungskosten bis 2021 zu begleichen.