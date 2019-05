Pfarrer und Diakon segnen Motorräder in Obermarchtal

Großen Anklang haben am Sonntag im Münster in Obermarchtal die Messe und vor dem Münster die anschließende Segnung von Motorrädern und anderen Fahrzeugen gefunden. Vor dem Münster waren annähernd 100 Maschinen geparkt, die Pfarrer Gianfranco Loi und Diakon Johannes Hänn im Anschluss an die Messfeier zu segnen hatten, ehe sich beide zum Klang der Motoren aller Maschinen in zwei Beiwagen auf eine Fahrt ins Blaue davonmachten.

Einmal im Jahr sei der Testosterongehalt im Münster höher als sonst, und die Segnung von Motorrädern könne ja nicht schaden, meinte Pfarrer Gianfranco Loi zu Beginn des Gottesdienstes. In seiner Predigt ging Loi auf die Vorfreude im Frühling ein, die Maschine aus dem Standby zu nehmen und auf die Straße zu bewegen. Das Sich-Bereithalten des Standby bereite auch Beistand, schließlich könne aus dem Standby per einfachem Knopfdruck in aktiven Betrieb umgeschaltet werden.

Und so stehe auch bei uns Menschen im Hintergrund der Heilige Geist bereit, um uns an die Worte Jesu zu erinnern. Durch ihn könnten wir lieben die wir hassen, und sie segnen. Wir würden durch ihn Gelassenheit spüren. „Wir Christen sind zu schade für einen Standby-Modus. Wir müssen aus der Komfortzone hervortreten, und mit Hilfe des Heiligen Geistes die Welt bessermachen. So wie ein Motorradfahrer auf die Straße gehört, gehören Christen ausgesandt, um die Welt zu verbessern.“ Mit dieser Bitte an die Gottesdienstbesucher, ihr Leben in Liebe und Hingabe zu bestreiten, verließ der Seelsorger das Münster, um gemeinsam mit Diakon Johannes Hänn fast 100 vor dem Münster aufgestellte Motorräder, Fahrräder, Kinderwägen und andere Fahrzeuge zu segnen.

Seine erste Fahrt

Nach der Segnung der Fahrzeuge nahm der Pfarrer im Beiwagen einer roten BMW R 1100RS aus dem Jahr 1974 Platz und wurde vom Untermarchtaler Kirchengemeinderat Bernhard Mittl auf eine Fahrt ins Blaue entführt. Auch Diakon Hänn hatte einen Beiwagen ergattert. Nach der Fahrt, die vom Vorsitzenden des Motorradclubs Obermarchtal Stefan Illich und einigen weiteren Bikern begleitet über Rechtenstein und Zwiefaltendorf ins Clubheim des MC Marchtal führte, meinte Pfarrer Loi: „Das war genial, ich bin noch nie mitgefahren.“ Diakon Hänns erste Worte nach der Rückkehr waren „I ben total geflasht“. Vor dem Clubheim lud der Motorradclub sodann zum Frühschoppen ein.