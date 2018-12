Pfarrer Gianfranco Loi segnet seine Sternsinger

Im Rahmen einer feierlichen Messe hat Pfarrer Gianfranco Loi am Sonntag im Münster in Obermarchtal 30 Kinder gesegnet. Sie alle werden ab dem Neujahrstag in sieben Gruppen als Sternsinger in Obermarchtal, Rechtenstein und Mittenhausen unterwegs sein, um ihrerseits die Menschen zu segnen und Spenden zu sammeln für Kinder, denen es nicht so gut geht. Das Motto lautet: „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit.“

Noch nie in der Geschichte der Menschheit waren so viele Menschen auf der Flucht wie gerade jetzt, weltweit annähernd 70 Millionen. Sehr viele davon sind Kinder, die kein Dach über dem Kopf haben, oder bestenfalls in einem zugigen Zelt leben, ohne Zukunftsperspektive. Angesichts dessen erscheint der Beitrag von 30 Kindern, die derzeit den Sternsingern in Obermarchtal angehören, notwendiger denn je, wenn sie in ihrer Freizeit üben, sich kostümieren und schminken, und bei Winterwetter von Haus zu Haus ziehen, um Gaben für notleidende Mitmenschen zu sammeln, denen die Weltgemeinschaft wenig Verständnis entgegenbringt. Einstimmig haben die Mädchen und Buben der Sternsinger beschlossen, das von ihnen gesammelte Geld zur Hälfte der Armenschule der Franziskanerinnen von Bonlanden in Florencio Varela, Argentinien zukommen zu lassen. Diese Schule für die Kinder der Slumbewohner ist auf Unterstützung angewiesen, um ihren 1000 Schülern Bildung und Gesundheitsfürsorge bieten zu können. Die andere Hälfte soll in das von den Vinzentinerinnen von Untermarchtal in Tansania betriebene Heim für behinderte Kinder „Loreto“ fliesen.

Pfarrer Gianfranco Loi und Diakon Johannes Hänn gaben den Kindern einige Gedanken mit auf den Weg, die sie tragen sollen. In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Loi an das jüdische Passahfest in Jerusalem, bei dem sich Jesus als zwölfjähriger Junge von seinen Eltern entfernt hat, die ihn erst drei Tage später im Tempel wiederfanden. Jesus, an der Schwelle zur jüdischen Volljährigkeit, war im Kreise der „Lehrer“ gelandet, denen er Fragen stellte und mit denen er diskutierte. Jesus hat schon damals im Tempel seine geistige Heimat gefunden, und sich als Sohn Gottes offenbart mit den Worten „wusstet Ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist“. Aber, so Pfarrer Loi, Jesus ist beides, auch Sohn der Menschen, und Josef, ein Schreiner und Architekt, sein Ziehvater. Die Heilige Familie war, so Pfarrer Loi, die erste bekannte Patchwork-Familie, und zeigte durch Zusammenhalt, gemeinsames Beten und Gottvertrauen, was eine Familie ausmacht.

Mit dieser Stärkung im Rücken trugen die Sternsingerkinder die Fürbitten vor, denen die Gemeinde mit den Worten „schenke ihnen Deinen Segen“ antwortete. Am beeindruckendsten waren diese Momente sicherlich für die Sternsingerkinder selbst, die sich in den königlichen Verkleidungen um den Altar versammelt hatten, zum Teil entsprechend geschminkt.

Zuvor hatten Marie-Louise Stöhr von den Sternsingern aus dem Buch Jesus Sirach, und Susanne Eller aus dem Ersten Johannesbrief die Lesungen eingebracht. Katja Angele, Susanne Eller, Andrea Fuchs, Carmen Fundel, Tanja Fundel, Heike Schmid und Anke Schnitzer führen als Team die Sternsinger durch ihre Aufgaben.

Am Ende der Messe segnete Pfarrer Gianfranco Loi die Sternsingerkinder und alle Kinder, die er nach vorne bat mit den Worten „es gibt kein Höchstalter“. Pfarrer Loi und Diakon Hänn legten den Kindern die Hände auf den Kopf. Sodann erfolgte die Segnung der Kreide, des Weihrauchs und der Mottobuttons. Die Aussendung erfolgte, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen, nicht ohne schwungvolle Verteilung von Weihwasser über die Gruppe der Sternsingerkinder durch Pfarrer Loi. Die Kinder trugen noch ihre Sprüche vor und brachten ihre Lieder zu Gehör, ehe Pfarrer Loi ihnen dafür dankte, dass sie den Segen Gottes in die Häuser bringen.