OV Schrodi verabschiedet Wasserwart Paul Ried und Frau

62 Jahre lang hat Paul Ried der früheren Gemeinde und dem jetzigen Obermarchtaler Teilort Reutlingendorf als Pumpen- und Wasserwärter gedient. Am Donnerstag wurde er von Ortsvorsteher Ralf Schrodi verabschiedet. Schrodi erinnerte daran, dass sein Großvater als Bürgermeister im Jahr 1957 den damals 22-jährigen Paul Ried zum Pump- und Wassermeister der Gemeinde ernannte. Der Stundenlohn für die Arbeit mit dem Pumpwerk betrug am Anfang 1,20 Mark. Zusätzlich bekam Ried 62 Mark im Jahr für den Dienst des Wassermeisters. War Paul Ried durch landwirtschaftliche Arbeit verhindert, setzte seine Frau Lena die Pumpe in Betrieb. Etliche Veränderungen der Wasserversorgung erlebte der Wasserwart während seiner langen Dienstzeit . Zu Rieds Aufgaben gehörte die Reinigung der Anlagen und die Pflege der Außenanlage um den 1972 errichteten Hochbehälter.