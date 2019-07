Ortsvorsteher Georg Baur geht nach 15 Jahren

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung, die Georg Baur als Ortsvorsteher geleitet hat, ließ er am Donnerstag Ereignisse aus der jüngsten Zeit Revue passieren. Nach 15 Jahren im Amt hat er sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Zudem verabschiedete er nach acht Jahren den Ortschaftsrat Karl Laut. In der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde Jonas Hänle neu verpflichtet, die übrigen sechs Räte hat Baur wiederverpflichtet. Ralf Schrodi wurde einstimmig zum neuen Ortsvorsteher gewählt.

Georg Baur freute sich über das große Interesse am Ortschaftsrat seitens der Bevölkerung. Er sprach zunächst die vier Wahlen vom 26. Mai in Reutlingendorf an, und sprach von höchsten Anforderungen an Wähler, Wahlleiter und Wahlhelfer. Ausdrücklich bedauert hat er dabei die Stimmen für die AfD. Einstimmig beschloss der bisherige Ortschaftsrat, dass bezüglich der in das künftige Gremium gewählten Personen keine Hinderungsgründe bestehen.

Baur erläutert Dorfleitbild

Das Dorfleitbild „Bewährtes erhalten, die Gegenwart gestalten, die Zukunft planen“ erläuterte Baur anhand vieler Beispiele, wie Vereinsleben und Feste, Landjugend und Funkenfeuer, Brunnenverein mit Weihnachtsmarkt und der Vernetzung der Vereine untereinander. Beklagt hat Baur den Leerstand älterer Häuser im Ortskern, dem durch Bauanträge nicht entgegengewirkt werden könne, da selbst nicht mehr aktive landwirtschaftliche Betriebe durch die Emissionsprüfungen Baugenehmigungen verhinderten. Im Hinblick auf die Mobilität bedauerte er, dass der öffentliche Nahverkehr praktisch am Ort vorbeigeleitet werde, weshalb man auf den Individualverkehr und bestenfalls Fahrgemeinschaften angewiesen sei.

Die geplante CO2-Steuer verteuere die ohnehin unzulängliche Mobilität auf dem Land. Das Baugebiet in Südhanglage lobte Baur. Schade fand er, dass sein „Ziel 300 plus“ nicht erreicht wurde, da aktuell nur 292 Einwohner registriert seien. Beim Blick in die Zukunft aus dem Jahr 2014 nannte er neben der Erschließung des Baugebiets den Neubau des Wasserhochbehälters, der 2018 erfolgt sei, ebenso das Abwasserpumpwerk mit Retensionsbecken sowie schnelles Internet. Beim Internet hätten sich durch das Abspringen zweier Firmen die Kosten erhöht. „Die Gemeinde baut mit Steuergeldern das Netz auf, mit dem andere dann Geld verdienen“, lautete sein Fazit und „für Zuschüsse muss die Gemeinde in gleicher Höhe Darlehen aufnehmen“. Bis Juli 2020 sei Reutlingendorf aber mit dem Signal versorgt.

Verabschiedungen

Nach acht Jahren als Ortschaftsrat wurde Karl Laut verabschiedet. Georg Baur erinnerte an die „vertrauensvolle, konstruktive Zusammenarbeit“ mit Laut und überreichte einen Geschenkgutschein. Für zehn Jahre im Gremium wurde Edmund Buck mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent bedacht.

In der anschließenden konstitutiven Sitzung des neuen Rats, in den Jonas Hänle einzog, sprachen die Räte gemeinsam die vorgeschriebene Formel und wurden von Georg Baur mit Handschlag verpflichtet. Ralf Schrodi wurde in geheimer Wahl einstimmig zum neuen Ortsvorsteher gewählt, er wird dem Obermarchtaler Gemeinderat für dessen Sitzung am 23. Juli zur Bestätigung vorgeschlagen. Ebenfalls einstimmig fiel die Wahl auf Michael Hepp als stellvertretenden Ortsvorsteher, er hatte das Amt bisher schon inne. Bürgermeister Martin Krämer zählte die Stimmen aus. Ralf Schrodi würdigte zum Abschluss die Verdienste des scheidenden Ortsvorstehers Georg Baur mit den Worten „Du hinterlässt deinem Nachfolger ein gut bestelltes Feld“. Andrea Fischer fügte hinzu: „Vielen Dank für alles, was Du hast getan, Du warst für uns der beste Mann.“