Orgelkonzert mit Präsentation der neuen CD

Adventliche und auch schon ein wenig weihnachtliche Orgelmusik ist am Sonntag, 4. Dezember, im Münster Obermarchtal zu hören. Das knapp einstündiges Konzert beginnt um 17 Uhr. Gespielt wird die Orgelmusik von Gregor Simon, Münsterorganist in Obermarchtal. Das Programm ist zugleich Teil der neu erschienenen CD „Macht hoch die Tür“, die zum einmaligen Sonderpreis von zehn Euro beim Konzert erhältlich sein wird. Auf der von Gregor Simon an der historischen Holzhey-Orgel eingespielten und beim renommierten Label „Ambiente-Audio“ erschienenen CD sind 29 Orgelwerke zu Advent und Weihnachten zu hören. Etwa zwei Drittel des CD-Programms wird am Sonntag zu hören sein, den gesamten Advents-Teil und auch einige Stücke aus dem Weihnachts-Teil. Dabei handelt es sich um Bearbeitungen von Liedern wie auch freie Kompositionen zu Advent und Weihnachten. Der Eintritt beträgt fünf Euro, Schüler bis 14 Jahre sind frei.