Organist spielt für den guten Zweck

„Benefiz am Ersten“ – unter diesem Motto steht eine Konzertreihe, mit welcher der Münsterorganist Gregor Simon Menschen helfen möchte, die unter medizinischer Unterversorgung und damit besonders unter der Corona-Krise leiden.

Auf der historischen Holzhey-Orgel in Obermarchtal nimmt er ab sofort einmal im Monat ein 25-minütiges Video auf mit barocker, klassischer und romantischer Orgelmusik. Dabei wird er die Stücke kurz erläutern. „Man darf also gespannt sein und sich freuen auf erstklassige Orgelmusik, auf Einblicke in Besonderheiten der gespielten Werke und darauf, dem Organisten beim Spiel mit Händen und Füßen zuschauen zu können“, schreibt Simon in einer Pressemitteilung. Das Programm des ersten Videos, das am 1. Mai erscheint, steht bereits fest: Gespielt wird die „Dorische Toccata und Fuge“ von Johann Sebastian Bach, sein Choralvorspiel „Wenn wir in höchsten Nöten sein“ sowie Théodore Dubois „In paradisum“.

Der Link zum Video ist ab Freitag, 1. Mai, auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Marchtal unter der Rubrik „Aktuell“ abrufbar: https://se-marchtal.drs.de. Die Spenden im Monat Mai kommen über die bewährte und effiziente Hilfsorganisation „missio“ zugute, erklärt Simon. „Es handelt es sich um einen mobilen Gesundheitsdienst gegen die katastrophale medizinische Versorgungslage in der Zentralafrikanischen Republik.“

Die Daten zum Spendenkonto lauten: Empfänger: missio – Intern. Kath. Missionswerk, IBAN: DE23 3706 0193 0000 1221 22, BIC: GENODED1PAX, PaxBank eG, Verwendungszweck: VCQ20010 - Benefiz am Ersten. Die Angabe des Verwendungszwecks ist unbedingt erforderlich.