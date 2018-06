Obermarchtals neuer Bürgermeister gibt seinen Einstand

Vor seiner Wahl hatte Martin Krämer versprochen, im Falle eines Erfolges, alle Gemeindebedienstete an seinem ersten Tag zum Frühstück einzuladen. Und das hat Obermarchtals neuer Bürgermeister am Freitag auch getan. Ein reich gedecktes Frühstücksbuffet stand im Sitzungssaal bereit und neben seinen Mitarbeitern kamen auch Mitglieder des Gemeinderates sowie Reutlingendorfs Ortsvorsteher Georg Baur, um gemeinsam den Einstand zu feiern.

Seit Sonntag lebt Martin Krämer nun auch in Obermarchtal. Nahe der Grundschule hat er eine Wohnung gemietet. Seine Frau und seine Tochter werden vorerst in Essen wohnen bleiben. „Wir haben uns entschieden, im ersten Jahr zu pendeln und nichts übers Knie zu brechen“, erklärt Obermarchtals neues Gemeindeoberhaupt. Erst wenn seine Tochter im kommenden Sommer die vierte Klasse abgeschlossen hat und auf eine weiterführende Schule wechselt, will die Familie nachkommen. „Bis dahin haben wir auch Zeit noch alle Dinge in Essen zu regeln“, so Martin Krämer.

Auch wenn Freitag erst sein erster offizieller Arbeitstag als Bürgermeister war, war Krämer in der vergangenen Wochen immer wieder im Rathaus. „Ich habe gemeinsam mit meinem Vorgänger Anton Buck die Dinge besprochen, die aktuell laufen. Für die Unterstützung bin ich ihm wirklich dankbar“, betont der Neu-Bürgermeister.

Das Wochenende will Martin Krämer ebenfalls im Rathaus verbringen, um sich einzuarbeiten. „Ich muss jetzt alles anschauen und priorisieren, um zu schauen, was als erstes angegangen werden muss.“

Zu den Bürgern in Obermarchtal habe er schon jetzt guten Kontakt. „Sie grüßen alle ganz freundlich, vor allem die Grundschulkinder seit meiner Begrüßung dort“, sagt Martin Krämer. Noch würde er auf der Straße nicht mit Anliegen konfrontiert. „Die Bürger haben ihnen zwei Wochen Schonfrist eingeräumt“, scherzte Gemeinderat Fritz Müllerschön aus Gütelhofen.