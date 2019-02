Obermarchtaler Turnerinnen verpassen Landesfinale knapp

Mit zwei Teams ist die Franz-von-Sales-Mädchenrealschule Obermarchtal im Regierungspräsidiums (RP)-Finale der Geräteturnerinnen in Albstadt-Ebingen gestartet. In der Wettkampfklasse (WK) III/2 hatten sich Lena Traub, Linda Nadler, Magdalena Arnold, Anna Traub und Judith Schelkle qualifiziert, in der Wettkampfklasse IV/2 waren von der Obermarchtaler Schule die Fünftklässlerinnen Amelie Klaiber, Lenja Selig, Kira Schefold, Emma Zoll und Jana Strahl dabei. Begleitet wurden die Mädchen von ihren Sportlehrerinnen Anna Grab und Regina Klug. Nach dem Aufwärmen und Einturnen begann für beide Teams der Wettkampf. Trotz sehr guter Wertungen am Boden verpassten die Mädchen in der WK III/2 die Qualifikation für das Landesfinale nur ganz knapp und erreichten den zweiten Platz. Das zweite Team landete auf dem siebten Platz. Auch wenn sie im RP-Finale ausgeschieden sind, dürfen die Schülerinnen stolz auf ihre Leistung sein. Auf jeden Fall sind sie motiviert, bis zum nächsten Jahr fleißig zu trainieren.