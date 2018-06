Obermarchtaler Schülerinnen trainieren das Skifahren

Groß ist das Interesse der Schülerinnen der Franz-von-Sales-Realschule Obermarchtal am jährliche Skischullandheim gewesen. Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen ist sogar eine Verlegung vom Schetteregg an den Golm im Montafon notwendig geworden.

59 Schülerinnen nutzten schließlich die Gelegenheit, vier Tage lang zusammen mit ihren Lehrern Markus Blender, Regina Klug, Katja Schaude, Markus Schefold und Benjamin Schweiger ihre Skitechnik zu verbessern. Die fünft- bis Neuntklässlerinnen wohnten in der Jufa in Bartholomäberg. Dass das Haus nicht direkt an der Piste lag, störte nur wenig. Morgens ging es mit dem Skibus zur drei Minuten entfernten Talstation. Anschließend ging es auf die hervorragend präparierten Pisten, die für alle Könnensstufen ausgezeichnete Trainingsmöglichkeiten boten.

So standen neben Übungseinheiten zum Carvingschwung auch das Fahren im Gelände und im Tiefschnee auf dem Programm. Neben den sportlichen Aktivitäten spielte auch der soziale Aspekt eine große Rolle. Die älteren Schülerinnen übernahmen Verantwortung für die jüngeren, indem sie stundenweise kleine Fahrgruppen betreuten. Wer nach dem Skifahren noch Kraft hatte, konnte sich im Klettergarten oder in der Turnhalle beim Fußballspielen austoben. Später trafen sich die Schülerinnen zu Brett- oder Kartenspielen im Gemeinschaftsraum. Bei einer Fackelwanderung am zweiten Abend wurde der Biberbau des Golmi aufgesucht. Zum Abschluss des Skischullandheims fand die Wahl zur Miss Golm statt. Jedes Zimmer richtete ihre Kandidatin her, die sich anschließend einer kritischen Jury stellen musste.

Nach der Heimkehr waren sich alle einig, dass sie im kommenden Jahr wieder mitfahren wollen.