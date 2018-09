Obermarchtaler Realschülerinnen lernen Wiederbelebung

Die Obermarchtaler Mädchenrealschule beteiligt sich an der Initiative „Löwen retten Leben“ des Kultusministeriums und des Deutschen Roten Kreuzes. Deshalb haben die DRK-Ausbilderinnen Sabrina Undank und Fanienne Treccosti die Siebt- bis Zehntklässlerinnen am Dienstag in der sogenannten vereinfachten Reanimation geschult.

Aus dem Klassenzimmer der Klasse 8b der Franz-von-Sales-Realschule in Obermarchtaler dröhnt am Dienstagvormittag der Bee-Gees-Hit „Stayin’ alive“. Aber die Mädchen veranstalten nicht etwa eine Disco in der Unterrichtszeit – nein, sie lernen den richtigen Rhythmus für die Herzdruckmassage. Denn in der Klasse hält Sabrina Undank an diesem Vormittag in zwei Unterrichtsstunden eine Einheit zur Ersten Hilfe oder genauer zur vereinfachten Reanimation ohne Beatmung. „Den Mädchen soll so die Angst genommen werden, damit sie sich im Notfall trauen, zu helfen“, erklärt die Lehrerin, die auch Ausbilderin beim DRK ist. Schließlich könne es auf dem Land schon mal eine Viertelstunde dauern, bis der Notarzt eintrifft.

Denn in Deutschland würden im Schnitt nur 18 Prozent der Menschen im Notfall Erste Hilfe leisten. In anderen Ländern liegt dieser Prozentsatz deutlich höher. „Die Mädchen lernen heute, dass man bei der Ersten Hilfe nichts falsch machen kann, außer man tut gar nichts“, sagt Sabrina Undank. Künftig soll das Projekt jedes Jahr ein mal stattfinden.

Los ging die Erste-Hilfe-Einheit mit einem Theorieteil, bevor dann immer in Zweierteams an Dummies geübt werden konnte. Um den richtigen Rhythmus bei der Herzdruckmassage kennenzulernen, spielte die Lehrerin zur Orientierung „Stayin’ alive“ und Abbas „Dancing Queen“. „Nach heutigen Erkenntnissen bringen wir nur die Herzdruckmassage bei, beatmet wird nicht mehr. Man geht davon aus, dass der Sauerstoff im Blut bis zum Eintreffen des Notarztes ausreicht“, so Sabrina Undank.