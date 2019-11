Obermarchtaler Narren nehmen vier Neue auf

In der Narrenmolke hat am Montag anlässlich des 11.11. der traditionelle Häsabstauberball der Narrenzunft Obermarchtal stattgefunden. Es gab vier Neuaufnahmen bei den Hästrägern sowie Ehrungen verdienter Mitglieder für langjährige Vereinszugehörigkeit von 20 bis zu 50 Jahren. Zunftmeister Florian Siegle führte gekonnt durch den Abend und sorgte für frohe Gesichter unter den anwesenden Narren.

Der 11.11., im Rheinland Datum der Eröffnung des Karnevals und in Schwaben einfach der Martinstag, stellte nach den Worten des Zunftmeisters in früheren Zeiten das Ende des bäuerlichen Jahres dar und sei für Knechte und Mägde ein Festtag gewesen. Hier bekamen sie ihren Lohn, und konnten sich um eine neue Stelle bemühen oder wurden im Falle besonders guter Leistungen von ihren Bauern auf dem Hof gehalten. Die schwäbisch-alemannische Fasnet beginnt erst im Januar. Mit den Worten „die Temperaturen sind fasnetsgleich“ eröffnete Siegle mithin nicht die Fasnet, aber den Häsabstauberball in der gemütlichen Narrenmolke. Bürgermeister Martin Krämer gratulierte er zum Namenstag, auch wenn Krämer evangelisch ist. Als weitere Ehrengäste begrüßte Siegle Pfarrer Gianfranco Loi, Ehrenzunftmeister Reinhard Siegle, Ehrenzunftrat Helmut Geiselhart und Ehrenmitglied Hans-Peter Schleicher.

Nach dem Einmarsch des Schlossgeists, der Hexen, Fledermäuse und Turmfratzen wurden Viktoria Fuchs bei den Turmfratzen und Marc Braig bei den Hexen aufgenommen. Zuvor mussten sie unter Florian Siegles Motto „a rechter Schwob lässt nix verkomma“ ein seltsam anmutendes bläuliches Gebräu auslöffeln. Hinsichtlich der Zutaten war nur der Spruch „Haribo macht Narren froh“ zu hören. Sekt, Limo, Waldmeister und Pfeffer sollen ebenfalls verwendet worden sein. Zudem kam Sabine Rösner in den Genuss des köstlichen bläulichen Etwas, da sie aus den Reihen der Fledermäuse in den Narrenrat aufgestiegen ist, was sie insgesamt mit den Worten „echt super“ kommentierte. Zwei weitere Neuzugänge mussten krankheitsbedingt absagen. Sie durchlaufen die Zeremonie im Folgejahr.

Nach einem zünftigen Vesper fanden die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft statt. Dominik Rammelmayr, Thomas Schmidt und Matthias Stützle sind seit 20 Jahren dabei, ebenso wie die nicht anwesende Ursula Striegel. Seit 30 Jahren dabei ist der entschuldigt gewesene Rene Dachner. Vierzigjähriges Jubiläum begingen Wolfgang Buck, der durch seine Tochter Annika vertreten wurde, Elke Enderle sowie die nicht anwesenden Birgit Schumann und Armin Sirch. Bernhard Brunner und die ehemalige Zunftmeisterin Gisela Lohmann wurden in Abwesenheit für 50 Jahre geehrt.

Abschließend gab der Zunftmeister einen Ausblick auf die Fasnet 2020, zu der unter anderem die Obermarchtaler Fasnetseröffnung mit Nachtumzug am 25. Januar gehört. Patrick Schnitzer freute sich auf die in Bälde verfügbare neue Website, über die sodann auch Anmeldungen zu Ausfahrten möglich sind.