Obermarchtaler Narren freuen sich auf die Fasnet 2023

Am 11.11. konnte die Narrenzunft Obermarchtal wieder neue Mitglieder aufnehmen. Elf neue Hästräger werden an der Fasnet 2023 in den Marchtaler Häsern unterwegs sein.

Bei den Turmfratzen neu dabei sind: Franziska Stöhr, Isabell Schmidt, Gabriel Schmid, Anna und Manuel Hörmann, Robin Traub und Florian Flach. Die Fledermäuse werden verstärkt durch Stefan Gröber und Kerstin Schäfer. Lukas Schnitzer und Corinna Faßnacht sind von nun an bei den Hexen dabei.

Nachdem die Neuaufgenommenen in einer vollbesetzten Narren-Molke geschworen haben, sich der Marchtaler Narretei und all ihren Mysterien zu verpflichten, mussten sie einen Teller Donauwasser (Suppenbrühe) mit Fledermausohren (Backerbsen) und Kräutern aus dem Hexengarten essen. Anschließend erhielten sie ihre neuen Bätscher beziehungsweise die Hexen ihren eigenen Besen. Durch die Aufnahmezeremonie führten die Maskenmeister Claudia Traub, Holger Stützle und Albert Maichel.

Im weiteren Verlauf des Abends ernannte Zunftmeister Florian Siegle den im Frühjahr ausgeschiedenen Narrenrat, Hans-Peter Schänzle, zum neuen Ehrenmitglied. Dieser war über 30 Jahre als Narrenrat aktiv und zeichnete sich durch sein Tatendrang als wertvoller Ratgeber und „Schaffer“ aus. Er versicherte, dass er der Zunft weiterhin treu bleiben wird und, so gut es geht, sich weiterhin einzubringen, aber eben nicht mehr an vorderster Front. Zunftmeister Siegle bezeichnete ihn als leuchtendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement und betonte, dass die Zunft mehr als nur stolz auf solche Mitglieder ist.

Des Weiteren wurde an diesem Abend nochmals darauf hingewiesen, dass der Beginn der Fasnet erst am 6. Januar ist und dass die kommende Fasnet die Marchtaler Narren unter anderem zum VFON-Ringtreffen nach Gammertingen, zum OHA-Treffen nach Scheer und zum Jubiläumstreffen nach Steinhilben führen wird.

Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der ortseigenen Fasnet, der Eröffnung mit historischer Schloßgeistsuche und Umzug am 21.Januar, dem Zunftball am 4. Februar sowie dem Fasnetsfreitag und dem originellen Fasnetsmedig.

Gemeinsam schwelgte man noch in zahlreichen Fasnetserinnerungen und die Vorfreude auf die Fasnet 2023 war überall zu spüren, denn schließlich hieß es „it vrgessa - s goht dr gega!“

Die Narrenzunft Obermarchtal hat mittlerweile über 300 Mitglieder und wurde vor genau 100 Jahren, 1922, gegründet.