Obermarchtaler Musiker begeistern beim Jahreskonzert

Ein abwechslungsreiches Konzert hat am Samstag der Musikverein Obermarchtal unter der musikalischen Leitung der beiden Dirigentinnen Vera Renz und Christine Burgmaier geboten. Das aktive Orchester und die Jugendkapelle präsentierten sich in Bestform.

Die Turn- und Festhalle in Obermarchtal war gut gefüllt mit erwartungsvollen Zuhörern. Eröffnet wurde das Konzert von der Jugendkapelle des Musikvereins Obermarchtal. Die Musiker boten unter der Leitung von Christine Burgmaier ein facettenreiches Programm. So erklangen unter anderem „To reach the Summit“ von Michael Oare, „Yellow Mountains“ von Jacob de Haan und „Canticle and the Saints“ von Ed Huckeby. Mit ihrer musikalischen Darbietung zeigte das Nachwuchsorchester, dass die Jugendausbildung im Musikverein sehr erfolgreich ist. Moderiert wurde der Konzertteil der Jugendkapelle von Marie-Louise Stöhr und Emma Schmid.

Aktive gestalten zweiten Konzertteil

Nach einer kurzen Pause und Umbauphase eröffnete die aktive Kapelle des Musikvereins unter der Leitung von Vera Renz den zweiten Konzertteil mit der Suite „Fanfare, Aria and Farandole“ von Fritz Neuböck. Die nachfolgende Komposition „Flight of Valor“, von James Swearingen, zu deutsch „Flug der Tapferkeit“, sollte an die verstorbenen Flugzeug-Passagiere vom 11. September 2001 in Pennsylvania erinnern. „Laudate Dominium“ war das zentrale musikalische Thema in dem Stück „The Saint and the City“ von Jacob de Haan und sorgte bei dem Publikum für Begeisterung. Diesen Konzertteil moderierte Carmen Holder. Vor den Ehrungen erklang „Via Aurelia“ von Sven van Calster, welches die Sehenswürdigkeiten entlang der gleichnamigen römischen Straße und die dort ausgetragenen Schlachten beschreibt.

„Traditionell nehmen wir unser Jahreskonzert zum Anlass, um jene aus unseren Reihen zu ehren, die sich seit vielen Jahren diesem intensiven Hobby in unserer Musikkapelle hingeben“, so der Vorsitzende Matthias Striegel. Die Ehrungen seitens des Kreisverbandes Ulm-Alb-Donau übernahm Bezirksvertreter Rupert Braig. Jan Maikler an der Posaune und Samuel Stöhr am Altsaxofon wurden für zehn Jahre geehrt. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit wurde der Trompeter Matthias Born geehrt. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant erhielten Tonja Gaupp an der Klarinette und Bettina Schleicher am Altsaxofon für 40-Jahre Vereinszugehörigkeit. Karl Dreher erhielt für 15 Jahre Tätigkeit im Ehrenamt die silberne Förderernadel.

Nach den Ehrungen brillierte die Kapelle wortwörtlich mit dem „Brillante March“ von Shin’ya Takahashi. Den Konzertabend krönte das Stück „Star Wars: The last Jedi“ von John Williams mit den bekannten Melodien aus dem weltbekannten Film. Mit der Zugabe „Colors of the Wind“ von John Higgins aus dem Disneyfilm „Pocahontas“ verabschiedeten sich die Obermarchtaler Musiker von der Bühne.