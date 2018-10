Obermarchtaler Landfrauen ehren langjährige Mitglieder

Die Landfrauen aus Obermarchtal und Umgebung haben sich zu ihrer diesjährigen Hauptversammlung im Gasthaus Engel in Reutlingendorf getroffen. Die Frauen haben die Veranstaltung wieder genutzt, um langjährige Mitglieder zu ehren. Bei der Hauptversammlung waren auch Rechtensteins Bürgermeisterin Romy Wurm und ihr Kollege aus Emeringen Josef Renner sowie Reutlingendorfs Ortsvorsteher Georg Baur dabei. Obermarchtals Bürgermeister Martin Krämer konnte wegen der gleichzeitig stattfindenden Gemeinderatssitzung nicht anwesend sein.

Die Vorsitzende des Landfrauenvereins Obermarchtal, Andrea Fischer, hat bei der Hauptversammlung die Silberne Biene an die Mitgliedsfrauen verliehen, die bereits seit mehr als zehn Jahren der Vereinigung angehören. Ausgezeichnet wurden neben Rechtensteins Bürgermeisterin Romy Wurm auch Uschi Packheiser und Franziska Schmidt. Christine Rehm, die krankheitsbedingt nicht bei der Hauptversammlung anwesend sein konnte, bekommt die Anstecknadel nachgereicht.

Bürgermeister Josef Renner und Ortsvorsteher Georg Baur dankten den Landfrauen für ihr Engagement in den Gemeinden. Romy Wurm ging dankend darauf ein, dass die Landfrauen Söckchen für Neugeborene stricken und diese beim Besuchsdienst für junge Familien gemeinsam die Babytaschen des Landkreises übergeben.

Dem Landfrauenverein Obermarchtal gehören derzeit 56 Frauen aus Obermarchtal, Rechtenstein und Emeringen an. „Das ist eine wirklich gute Zahl“, lobt die Vorsitzende Andrea Fischer. Die Mitgliederzahl steige, das sei in den vergangenen Jahren nicht immer so gewesen. „Ich freue mich auch, dass inzwischen auch jüngere Frauen in unserem Verein Mitglied sind“, betont Andrea Fischer.

Die Landfrauen organisieren über das Jahr verteilt immer wieder Veranstaltungen für ihre Mitglieder und bringen sich ins Gemeindeleben ein. So haben sie im vergangenen Jahr eine Führung durch den Obermarchtaler Teilort Reutlingendorf mit Ortsvorsteher Georg Baur organisiert und haben einen Vortrag zum Thema „Superfood - super gut“ gehört.

In der Adventszeit werden die Obermarchtaler Landfrauen den Weihnachtsmarkt in Lindau besuchen. Außerdem organisieren sie einen Vortrag über Grünen Strom und eine Nachtwanderung auf dem Federseesteg in Bad Buchau. Beim alljährlichen Frauenfrühstück wird es diesmal um das Thema „Spuren von Plastik in der Umwelt“ gehen.