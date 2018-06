Obermarchtaler Grundschüler sind bei Annafest in Munderkingen dabei

Die Schüler der Sixtus-Bachmann-Grundschule in Obermarchtal tragen in diesem Jahr zum Programm des Festes im Seniorenheim St. Anna in Munderkingen am Samstag, 23. Juli, bei.

Passend zum Jahresprojekt „Die Kindheit meiner Urgroßeltern“ werden die Grundschüler mit ihrer Rektorin Brunhilde Kiebler an diesem Nachmittag Lieder und Tänze von einst aufführen. Schon jetzt werden rund 100 kleine Schiefertäfelchen mit Tafelschwämmchen und Läppchen versehen in allen Klassen gebastelt. Jedem Heimbewohner wollen die Kinder zur Erinnerung an ihre Schulzeit eines davon mit einem guten Wunsch versehen schenken.

„Es ist wichtig, Alt und Jung zusammenzubringen. Die Kinder sollen durch persönliche Erfahrungen Vorurteile über das Alter ablegen und Verständnis für ältere Menschen entwickeln. Das Gefühl, den älteren Menschen eine harmonische Stunde mit Glücksmomenten zu schenken und eine große Freude zu bereiten, ist jedes Mal eine der wichtigsten Erkenntnisse unseres Seniorenheimbesuches. Die Kinder werden von den Senioren oft mit viel Herzenswärme, großer Wertschätzung und strahlenden Gesichtern belohnt“, so Rektorin Brunhilde Kiebler. Foto: privat