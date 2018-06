Obermarchtaler Feuerwehrbedarfsplan wird fortgeschrieben

Der Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde Obermarchtal wird fortgeschrieben. Das hat der Gemeinderat am Montag beschlossen. Die Ausarbeitung des Plans hat das Gremium für 3000 Euro an den Feuerwehrexperten Ralf-Jörg Hohloch, der auch leitender Branddirektor der Feuerwehr Freiburg ist vergeben.

Vor zehn Jahren hat der damalige Feuerwehrkommandant und aktuelle Gemeinderat Hans-Peter Schleicher den ersten Feuerwehrbedarfsplan der Gemeinde aufgestellt. In diesem Zusammenhang sei auch das HLF der Wehr angeschafft worden, so Bürgermeister Anton Buck bei der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend.

„Den Gemeinden wird empfohlen, diesen alle zehn Jahre fortzuschreiben“, erklärte Buck. Im Feuerwehrbedarfsplan werden die Struktur der Gemeinde erfasst und das Gefahrenpotential, das in ihr vorhanden ist, analysiert. Auch die Struktur der Wehr wird begutachtet. „Hier spielen Dinge wie die Besetzung, der Ausbildungsstand und die Tagesverfügbarkeit eine wichtige Rolle“, so der Bürgermeister. Auch die Ausstattung mit Fahrzeugen und Technik sowie die persönliche Ausrüstung der Wehrleute werden erfasst.

Feuerwehrkommandant Martin Munding habe Angebote eingeholt. Das günstigste hat mit 3000 Euro Ralf-Jörg Hohloch abgegeben, der am Montag einstimmig den Zuschlag erhielt. „Das andere Angebot lag deutlich darüber“, berichtete Bürgermeister Buck. Um zu prüfen, ob der angebotene Umfang den Vorgaben entspricht, hatte sich der Bürgermeister vorab Musterpläne von Kreisbrandmeister Ralf Ziegler zukommen lassen. Den Plan wird Feuerwehrexperte Hohloch in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen Wehr und der Gemeindeverwaltung erstellen. Zum Schluss wird er dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt.

Warum die Feuerwehr den Bedarfsplan nicht wieder selbst erstelle, wollte Reutlingendorfs Ortsvorsteher Georg Baur wissen. Der Kreisbrandmeister empfehle einen Experten dafür heranzuziehen, erklärte Kommandant Martin Munding. Auch weil die Erstellung viel Arbeit erfordere, die den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkameraden kaum zuzumuten sei. „Wir haben selbst so immer noch sehr viel Arbeit damit“, fügte der Kommandant hinzu.

Außerdem werde nur ein professionell erstellter Bedarfsplan anerkannt, wenn Förderanträge bei Anschaffungen gestellt werden, sagte Munding.

„Es ist wichtig, den Plan fortzuschreiben, weil wir so wieder konkret über die Gefahren Bescheid wissen und auf den aktuellen Stand kommen“, betonte Hans-Peter Schleicher. Bürgermeister Anton Buck geht nicht davon aus, dass für die Wehr zusätzlicher Bedarf an Fahrzeugen ermittelt werde, aber er erhofft sich, genaue Informationen über die Tagesverfügbarkeit der Wehrleute. Das seien wichtig Informationen, die auch für die Zusammenarbeit mit anderen Wehren relevant seien. „Das ist hier bei uns an der Kreisgrenze besonders wichtig“, so Schleicher. Bürgermeister Buck betonte, dass es ohne ein Miteinander der Nachbarwehren nicht gehe. „Keine Gemeinde kann alle Gefahren allein bewältigen.“