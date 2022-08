Obermarchtaler Ferienprogramm sorgt für Spiel und Spaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 5. August konnten im Rahmen vom Ferienprogramm 25 Kinder am DRK-Gebäude begrüßt werden. Das Organisationsteam, unter Leitung von Sonja Faad und Rebecca Fiseli, hatte sich verschiedene Stationen überlegt, welche über einen Parcours verteilt waren. Die Stationen waren Sackhüpfen mit Gegenstände merken, Wickingerschach, Mumienspiel und ein Rettungswagen anschauen. Ein herzliches Dankeschön an den Ortsverein Hayingen für den Rettungswagen und die helfenden Hände vom Ortsverein Obermarchtal. Jedes Kind hat zum Abschluss ein Getränk und eine rote Wurst, sowie eine Teilnahmeurkunde erhalten.