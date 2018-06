Obermarchtaler Apotheke ist verkauft

Kurz vor Ablauf der Frist hat sich ein neuer Besitzer für die Obermarchtaler Schlossapotheke gefunden. Apothekerin Heike Schnizer aus Rottenacker hat diese gekauft und wird sie weiter führen. Auch die sechs Mitarbeiter dürfen bleiben.

Ganz kurzfristig habe es sich ergeben, dass Heike Schnizer die Apotheker von der bisherigen Besitzerfamilie Bovermann kaufen konnte. „Ich habe über persönliche Kontakte erfahren, dass die Apotheke zum Verkauf steht“, erzählt die 51-Jährige. Bei der Schlossapotheke habe einfach alles gepasst, deshalb habe sie den Kauf gewagt.

Heike Schnizer hat das Apotheken-Inventar und die Medikamente von der Familie Bovermann gekauft und die Räume angemietet.

Bisher und auch noch bis zur offiziellen Wiedereröffnung am 16. August arbeitet Heike Schnizer halbtags als angestellte Apothekerin in der Ulmer Innenstadt. „Jetzt sind die Kinder aber aus dem Haus und ich kann mich wieder mehr um die Arbeit kümmern.“

Im August des vergangenen Jahres war der Besitzer, der Apotheker Klaus Bovermann, verstorben. Ein Jahr hatte die Familie jetzt Zeit, einen neuen Besitzer zu finden. Hätte dies jetzt nicht geklappt, hätte die Schlossapotheke zum 15. August schließen müssen. Im vergangenen Jahr führte übergangsweise die Verwalterin Katja Hudelmaier die Apotheke.

Mitarbeiter bleiben

Heike Schnizer sichert jetzt langfristig den Apothekenstandort Obermarchtal. „Ich werde auch alle Mitarbeiter übernehmen“, verspricht die Apothekerin. „Ich bin froh, dass ich nicht als Einzelkämpferin hier anfangen muss.“ Gerade, was das Computersystem und die Struktur der Apotheke angehe, sei es für sie sehr hilfreich, dass die erfahrenen Mitarbeiter bleiben.

Ändern soll sich in der Schlossapotheke nicht viel, kündigt die Rottenackerin an. Nächste Woche komme der Maler und schaue sich an, was gemacht werden müsse. „Dann werden wir peu à peu alles ein bisschen auffrischen“, sagt Heike Schnizer. Schließen will sie die Apotheke in der Zeit der Renovierung nicht. Weil nur Kleinigkeiten gemacht werden müssten, soll der Betrieb ganz normal weiter laufen bis die Apotheke am 16. August das erste Mal offizielle unter dem Namen von Heike Schnizer öffnet. „Für den ersten Tag werde eich mir auch noch eine kleine Begrüßung für die Kunden überlegen.

Auch wenn noch viel zu tun sei, freut sich Heike Schnizer auf ihre neue Aufgabe. „Das wird etwas ganz anderes sein als in der Ulmer Innenstadt – viel persönlicher. Ich freue mich auf den Kontakt mit den Menschen.“

Auch Obermarchtals Bürgermeister Anton Buck ist froh, dass die Familie Bovermann so kurz vor Ablauf der Frist eine Lösung für die Apotheke gefunden hat. Für die Gemeinde sei es sehr wichtig gewesen, dass die Infrastruktur so erhalten bleibe. Schließlich sei mit der Übernahme durch die Kinder auch der Verbleib der Allgemeinarztpraxis Hudek in Obermarchtal gesichert. „Es war jetzt ein Jahr meine Sorge, dass die umfassende medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet werden könne, wenn es keine Apotheke mehr im Ort gäbe“, so Buck.

Die eigentümergeführte Apotheke sei die optimale Lösung für Obermarchtal. „Zwischendurch war ja auch mal eine Filiallösung im Gespräch gewesen“, so Buck.

„Wir sind froh, dass das Lebenswerk unseres Vaters jetzt von Heike Schnizer weitergeführt wird“, sagt Carolin Bovermann, Tochter des verstorbenen Klaus Bovermann. Sie ist sich sicher, dass die Familie mit ihr die Richtige für die Apotheke gefunden hat. „Sie kommt schon jetzt sehr gut mit den Mitarbeitern klar und versteht sich auch mit den örtlichen Ärzten“, so Carolin Bovermann. Für Obermarchtal sei es ein nicht selbstverständlicher Glücksfall, dass die Apotheke im Ort weiter besteht.