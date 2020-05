Obermarchtal wird aufgehübscht

Obermarchtal – In Eigenarbeit durch die drei Mitarbeiter des Bauhofs hat die Gemeinde Obermarchtal im März und April die Vorplätze der Turn- und Festhalle sowie der Sixtus-Bachmann-Grundschule vogel- und bienenfreundlich neu gestaltet. Auslöser der Maßnahme war ein durch das Sturmtief Sabine umgestürzter Baum. Rasch hatte sich herauskristallisiert, dass neben der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht eine komplette umweltfreundliche und optisch ansprechende Neugestaltung sinnvoll war, die zudem eine bessere Nutzbarkeit der Parkbuchten brachte.

Was uns nicht unmittelbar umbringt, macht uns nur stärker. Dieser Gedanke trat in jüngster Zeit häufiger in den Vordergrund, sei es durch die Corona-Krise, sei es aufgrund von Unwetterereignissen. So hat Sturmtief Sabine Anfang Februar vor der Turn- und Festhalle eine wild gewachsene Esche zum Umsturz gebracht. Untersuchungen ergaben, dass der Baum von einem Pilz oder Schädling befallen war, denn er war trotz nicht sehr hohen Alters morsch. Da zwei Drittel der Bäume vor der Halle ähnliche Beschädigungen aufwiesen, hat sich die Gemeinde zu einer kompletten Neugestaltung entschlossen. Zwei Bestandsbäume konnten erhalten werden, darunter eine Zierkirsche. Im Übrigen haben die Mitarbeiter des Bauhofs, Ludwig Mohr, Jens Mager und Andreas Wallewein, in Eigenleistung mit der Motorsäge vier Bäume mit einem Stammdurchmesser von 15 bis 20 Zentimeter sowie diverse Sträucher entfernt. „Das waren wilde Dornenhecken und ähnliches. Wir haben das Material auf den Grüngutplatz gebracht, lediglich am westlichen Rand des Geländes haben wir eine Windschutzhecke stehen lassen“, sagt Bauhofleiter Ludwig Mohr.

Bürgermeister Martin Krämer ist stolz auf seine Mitarbeiter: „Durch die Maßnahmen in Eigenleistung hat die Gemeinde sehr viel Geld gespart. Außerdem ist der Platz vor der Halle nun äußerst pflegeleicht.“ Und Jens Mager ergänzt: „Alles haben wir selber geplant. Dabei sind nur Bäume zum Zuge gekommen, die blühen bzw. Zierfrüchte tragen, die im Herbst von Vögeln gefressen werden. Die Fotos der Bäume, der Blüten und der Früchte habe ich alle auf meinem Handy.“ Sogar die botanischen Namen sind Mager geläufig. Neu gepflanzt wurden eine Säulenkirsche, ein Tulpenbaum, eine Kupferfelsenbirne, ein Apfeldorn und eine Eichensäule. „Wir haben die Bäume bei einer Baumschule in Riedlingen bestellt, selbst abgeholt und sofort eingepflanzt“, sagt Ludwig Mohr.

Nach dem Einpflanzen der Bäume wurde im Bereich des bestehenden Kirschbaums neben der Halle eine mehrjährige Blumenwiese eingesät. Der übrige Bereich wird Rasenfläche. Dazu wurden mit einer Rasenwalze fünf Zentimeter Rasenerde trittfest und begehbar eingebracht. Die frisch eingesäte Fläche musste in den letzten Tagen bewässert werden, da sie sechs Wochen lang feucht sein muss.

Auch die Grundstücksgrenze erfuhr eine Neugestaltung. So wurden die Parkbuchten um einen halben Meter verlängert. „Der Anschlagspunkt ist nun so gewählt, dass auch längere Fahrzeuge parken können, ohne auf die Straße zu ragen“, sagt Ludwig Mohr. Da der Altbewuchs sich immer auf die Parkflächen ausgebreitet hat, wurde der neue Rasen durch eine Mähkante eingegrenzt. Die Pfosten für einen noch anzubringenden Lattenzaun aus Holz stehen in einem Schotterbett, unterhalb dessen ein Unkrautflies eingebracht wurde.

Zudem erfuhr der Einfahrtsbereich der nebenan liegenden Sixtus-Bachmann-Grundschule eine teilweise Neugestaltung. „Da haben wir eine Säulenhainbuche, einen weiteren Apfeldorn und bienenfreundliche Sträucher gepflanzt“, sagt Jens Mager und freut sich schon besonders auf die Blüten und Früchte: „Die kleinen Früchte der Apfeldornbäume sind lecker für Vögel, und ganz besonders schön wird der Tulpenbaum blühen.“

Neu sind auch vier Absperrbalken aus Holz, die das Einfahren von Fahrzeugen über die Wiese verhindern sollen. Andreas Wallewein fasst die Maßnahmen zusammen, indem er sagt: „Hierdurch wird das Ortserscheinungsbild aufgewertet. Nun fehlt nur noch ein Schriftzug an der Halle selbst mit der Bezeichnung als Turn- und Festhalle.