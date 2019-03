Obermarchtal verbrennt seinen Schloßgeist doch noch

Für die Narren in Obermarchtal ist in diesem Jahr eine wichtige Tradition ausgefallen. Die Schloßgeistverbrennung am Fasnetsmontag. Der Grund: Heftiger Wind hätte das Anzünden zu gefährlich gemacht. Die Narrenzunft will sich damit aber nicht zufrieden geben und wird die Tradition jetzt am „Fackla-Sonntig“, 10. März, nachholen.

2016 schon einmal abgesagt

In den 97 Jahren seit Gründung der Narrenzunft Obermarchtal konnte der Schloßgeist nur zweimal nicht verbrannt werden: Neben der Absage in diesem Jahr war das 2016 schon einmal der Fall. „Auch damals hat uns ein Sturm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber auch da haben wir die Verbrennung einfach nachgeholt“, sagt Florian Siegle.

Schon am Fasnetssonntag hatte es in Süddeutschland heftig gestürmt. Die Trommgesellenzunft sagte deshalb den Kinderumzug ab (wir berichteten).

Mehr entdecken: Narren ziehen durch Obermarchtal

In Obermarchtal fand der geplante Umzug zwar noch statt, doch gegen frühen Abend fiel dann die Entscheidung der Feuerwehr: Die Verbrennung des Schloßgeistes muss ausfallen. „Für den Umzug gab es kein Risiko. Sonst hätten wir den natürlich auch nicht veranstaltet. Doch für die Schloßgeistverbrennung wäre es einfach zu gefährlich gewesen“, erklärt Zunftmeister Florian Siegle.

Für uns kann die Fasnet nur aufhören, wenn der Schloßgeist brennt. Zunftmeister Florian Siegle

Ganz ohne diese Tradition konnte die Fasnet jedoch nicht zu Ende gehen. „Es hat etwas gefehlt, die Stimmung unter den Narren hat das deutlich gemacht. Für uns kann die Fasnet nur aufhören, wenn der Schloßgeist brennt“, sagt Siegle. Deshalb entschied sich die Zunft, das Verbrennen nun auf den „Fackla Sonntig“ zu verschieben. Die Fasnet haben die Obermarchtaler Narren quasi kurzerhand verlängert.

Häs ist nicht mehr erlaubt

Abstriche müssen die Narren bei der Veranstaltung trotzdem machen: Es werden keinerlei Häser und Masken mehr in Erscheinung treten, denn diese sind nur zwischen Dreikönig und Aschermittwoch erlaubt. Um den Schloßgeist jetzt doch noch verbrennen zu können, müssen die Zunftmitglieder aber zunächst noch einmal Hand anlegen. Denn das 68 Jahre alte Gestell, welches mit Stroh und Holz gefüllt und mit Papier umkleidet ist, sei aufgrund des Sturms während der Fasnetszeit etwas in Mitleidenschaft gezogen worden.

Wie sonst am Fasnetsmedig wird bei der Verbrennung am „Fackla-Sonntig“ auch der Fanfarenzug mit dabei sein und mit Trommeln und Fanfaren dem Schloßgeist bei seinem letzten Stündchen beistehen. Vor dem Verbrennen wird nochmals Gericht gehalten über die Schandtaten des Schloßgeistes. Allerlei lustiges und peinliches, was das Jahr über so im Ort geschehen ist, wird dem Schloßgeist angelastet. Sein Verteidiger will zwar versuchen, eine Verurteilung abzuwenden, doch dies wird ihm wohl auch diesmal nicht gelingen. Nach dem Verbrennen wird die Narren-Molke geöffnet sein. Dort wird es ein Kartoffel- und Käseessen geben.