Obermarchtal senkt seine Schulden

In seiner letzten Sitzung des Jahres hat der Gemeinderat die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 festgestellt, die Erneuerung der Wasserversorgung für Mittenhausen auf den Weg gebracht und den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst.

Der Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen Markus Mussotter erläuterte die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018. Unterm Strich sei 2018 finanziell für die Gemeinde ein gutes Jahr gewesen. Zudem erläuterte er das ab Januar geltende Haushaltsrecht Doppik. Mussotter machte insoweit deutlich, dass künftig alle Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen. Am Beispiel einer Abwasserleitung zeigte er auf, dass diese auf 40 Jahre abzuschreiben sei, weshalb jährlich ein Vierzigstel im Haushalt in Ansatz komme.

„Die Einnahmen bleiben unverändert, der Aufwand steigt“, sagte er und verdeutlichte dies am Beispiel von Straßenlaternen, die keine Gebühreneinnahmen zur Folge hätten, aber künftig langfristig in den Unterlagen auftauchen. Die Begriffe Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt werden verschwinden. Künftig tauchen im Ergebnishaushalt alle Ein- und Auszahlungen sowie die Ausgaben und Erträge auf, während im Finanzhaushalt als Liquiditätscheck das Konto dargestellt wird. Auch die Haushaltsreserve, also der Übertrag nicht verbrauchter Planmittel ins Folgejahr, werde so nicht mehr stattfinden wie bisher.

„2020 ist leer, alle Investitionen müssen neu aufgestellt werden“, argumentiert er. Das nannte er „Neueinstellung in den Haushalt 2020“. Für 2018 konnte Mussotter aus dem laufenden Betrieb eine Mehrzuführung von 421 000 Euro vermelden. Dazu hatten unter anderem höhere Einnahmen aus der Gewerbesteuer beigetragen. Trotz Mehrausgaben von 134 000 Euro lag der Jahresüberschuss damit bei 287 000 Euro, der den Rücklagen zugeführt wurde. Die allgemeinen Rücklagen stiegen somit von 210 000 auf 497 000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung bei 1296 Einwohnern sank von 490 auf 450 Euro. Einstimmig stellte das Gremium die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 fest.

Wasserversorgung Mittenhausen: Franz Knab vom Ingenieurbüro Schwörer erläuterte die für Mittenhausen geplante neue Wasserversorgung und stellte den Stand der Technik dar, dem die bisherigen Leitungen aus Grauguss nicht mehr entsprechen. Aus finanziellen Gründen wird jedoch lediglich ein erster von zwei vorgesehenen Bauabschnitten zeitnah verwirklicht. Da für Mittenhausen die Löschwasserversorgung aus der Donau und einem Teich sichergestellt ist, seien die Leitungen nicht für die Entnahme von Löschwasser konzipiert worden. Dies spare einerseits Kosten, und sorge andererseits aufgrund geringerer Verweildauer für eine bessere Wasserqualität. Damit die Leitung nicht einfrieren kann, müsse ähnlich wie bei der Abwasserleitung eine Heizschleife vorgesehen werden. Die Kosten belaufen sich nach der Kostenberechnung für den ersten Bauabschnitt „Ortsnetz mit Bahnquerung“ auf 219 000 Euro, für den Bauabschnitt Zwei „Anschluss an die Hauptleitung“ auf 424 000 Euro, in der Summe auf 643 000 Euro. Terminlich könne man mit der Vergabe der Bauarbeiten im Frühjahr rechnen, im kommenden Herbst soll es dann losgehen.

Auf Nachfrage von Lothar Gaupp bezüglich braunen Wassers aus der Leitung sagte Knab, dass dies künftig weniger vorkomme, aber erst mit Verwirklichung des Bauabschnitts Zwei endgültig der Vergangenheit angehöre. Bürgermeister Martin Krämer schlug die Verwirklichung des Bauabschnitts Eins gemeinsam mit der Abwasserleitung und dem Breitband vor. Das Gremium hat die Ausschreibung des ersten Bauabschnitts der Erneuerung der Wasserversorgung in Mittenhausen im Zuge der Abwasserbeseitigung einstimmig beschlossen. Über Bauabschnitt II wurde noch nicht abgestimmt.

Bebauungsplan Maiergewand VI: Stadtplaner Clemens Künster erläuterte den angedachten Bebauungsplan „Maiergewand VII“, der sich westlich an die bisherige Bebauung anschließt. Um die rechtliche Möglichkeit eines vereinfachten Verfahrens nutzen zu können, müsse der Aufstellungsbeschluss noch dieses Jahr gefasst werden. Das verpflichte nicht dazu, den Bebauungsplan tatsächlich aufzustellen. Sofern dies jedoch geschehe, müsse innerhalb von zwei Jahren der entsprechende Beschluss gefasst werden. Der bestehende Lärmschutzwall könne Richtung Westen verlängert werden. Einstimmig hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss gefasst.