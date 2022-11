Ninja-Feeling bei Clucky Luke

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der Ausstrahlung der TV-Show „Ninja Warriors“ bei RTL wurde der Ninja Sport in Deutschland immer bekannter und beliebter. Beim Ninja Sport geht es ums Überwinden verschiedener Hindernisse durch Hangeln, Springen, Rennen und Schwingen. Dabei braucht man vor allem Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination, um wenigstens ein oder zwei Hindernisse überwinden zu können.

Ob sie diesen Anforderungen gerecht werden würden, das testeten 57 Realschülerinnen vom Schwerpunkt Sport der Klassen 8 der Franz-von-Schule im Stuntwerk in Senden. Begleitet wurden sie von ihren Sportlehrerinnen Regina Klug und Anna Grab, die die Organisatorin Katja Schaude vertrat. Die Mädchen wurden in drei Gruppen aufgeteilt und erhielten jeweils einen Trainer, darunter auch Clucky Luke alias Lukas Kilian, fünfmaliger Teilnehmer bei Nina Warriors. Die Gruppen trainierten an der Boulderwand, im Ninja-Bereich, an der Ninja-Wand und versuchten sich schließlich beim Erklettern eines 20m hohen Taus (natürlich mit Sicherung).

Die Mädchen hatten großen Spaß, so dass die Zeit viel zu schnell verging. Was blieb, das waren unvergessliche Grenzerfahrungen samt Muskelkater am nächsten Tag.