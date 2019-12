Nikolaus erfreut syrische Kinder

Der Helferkreis für Flüchtlinge hat am Dienstag gemeinsam mit rund 20 Kindern aus Syrien und deren Eltern im Gemeindehaus Weihnachten gefeiert. Der Nikolaus hat die Kinder beschenkt, die Kinder sangen Weihnachtslieder und bedankten sich beim Helferkreis für die Hilfen beim Einstieg ins Leben in ihrer neuen Heimat.

Den Sinn von Advent erklärt hat Sabine Köberle, Sprecherin des Helferkreises. Sie erinnerte die Kinder an die kurzen Tage und langen Nächte im Dezember, weshalb gerade jetzt überall Kerzen und Lichter brennen. Eines der Mädchen aus Syrien, das in die sechste Klasse der Franz-von-Sales Realschule geht, hat ins Arabische übersetzt, für einige Eltern, die noch nicht so gut die deutsche Sprache beherrschen.

Mit Teelichtern und Tannenzweigen dekoriert waren auch die Tische im großen Saal unter dem Dach des Gemeindehauses. Dort gab es zudem eine breite Auswahl an deutschen Weihnachtsbredla und syrischen Süßigkeiten. Eine Mama von vier Kindern hat eine leckere Torte gebacken, die bei allen viel Anklang fand und rasch gegessen war.

Nach der ersten Stärkung, zu der auch Orangensaft und Tee gehörten, sangen die Kinder gemeinsam „Alle Jahre wieder“. Dies hat offenbar der Nikolaus gehört, der mit Knecht Ruprecht und einem großen Sack sogleich Station im Gemeindehaus machte. Die Vorsitzende der Landfrauen, Andrea Fischer, als der Nikolaus und der Knecht Ruprecht, ein Mitglied aus dem Helferkreis, verteilten an alle Kinder Geschenke. Als der Nikolaus fragte, ob es den Kindern in Obermarchtal gefalle, riefen alle „Jaaa“, und sangen „Lasst uns froh und munter sein“.

Pfarrer im Ruhestand Michael Widmann, selbst im Helferkreis, übernahm die Bescherung der weiteren Mitglieder des Kreises und erhielt von einigen der Kinder ein großes Dankeschön dafür, dass er ihnen in ihrer Anfangszeit in Obermarchtal mit viel Geduld bei den Hausaufgaben und beim Deutschlernen geholfen hat.

Dann trugen die Kinder weihnachtliche Gedichte vor. „Ich freue mich, dass sich die Kinder für unsere Bräuche interessieren“, meinte Sabine Köberle am Ende der Weihnachtsfeier.