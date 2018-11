Neue Galeristen laden ein in den Petrushof

Wolf Nkole Helzle und Mirja Wellmann haben die Galerie Petrushof gepachtet und sich mit einer Ausstellung ihrer Werke den Kunstfreunden vorgestellt. „Dialog #01“ hat das Künstlerehepaar die gemeinsame Ausstellung seiner fotografischen Verdichtungen und ihrer Skulpturen betitelt. Einen spannenden Dialog soll es zwischen den Arbeiten geben, die sich Wellmann erhört und Helzle erwandert hat.

Stundenlang nimmt Mirja Wellmann die Geräusche an einem Ort in sich auf, protokolliert sie nahezu im Kopf mit ihren Verursachern. Diese Verursacher der Geräusche werden von ihr in Holz umgesetzt und dann zu einer Skulptur zusammengefügt. Ganz unterschiedliche Materialien kommen da zum Einsatz. Von einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Hören sprach bei der Ausstellungseröffnung Simone Jung, Leiterin des Museums „art+“ in Donaueschingen, die in die Ausstellung einführte.

Mehr als acht Stunden verbringt Mirja Wellmann in verschiedenen Positionen oft an einem Ort oder Raum, um ihn akustisch in sich aufzunehmen. Dabei stellt sie sich die Frage: „Wie stehe ich zu dem Raum?“ Diesen Grundgedanken sollen ihre Arbeiten wiedergeben. Vogelgezwitscher, Motorenlärm, menschliche Stimmen – dies alles vereinigt sich in ihren Skulpturen. Eine besonders farbige Skulptur gibt die vielen Eindrücke wieder, die Mirja Wellmann in San Francisco auf sich hat wirken lassen. „Es soll eine Rückkoppelung vom Erschaffenen zum ursprünglich Gehörten für den Betrachter geben“, sagte Simone Jung.

Den Gegenpol im Petrushof bilden dazu die Werke, die auf den stundenlangen Wanderungen des Fotokünstlers Helzle entstanden sind. Sofort ins Auge fällt dem Besucher im Petrushof ein Gesicht, es ist aber nicht ein Gesicht, es sind 3600 Gesichter aus 15 Ländern, die Helzle zu einem Gesicht verschmolzen hat. „Homo universalis 2016“ hat er diese Arbeit genannt. Es sind ganz kurz belichtete Fotografien auf Fotopapier gedruckt, auf Aludibond aufgezogen, mit einer hochmatten UV-Folie abgedeckt, die den speziellen Effekt von Helzles Arbeiten ausmachen.

Bilder von der Akropolis mit den vielen Tausend Menschen, die dort an einem Tag sind, und der Golden Gate Bridge in San Francisco, schrittweise erarbeitet, sind es, die den Besucher im Petrushof in ihren Bann ziehen.

Vier Meter hoher Fototurm

Der vier Meter hohe Fototurm, der erst im Petrushof möglich wurde, ist ein Projekt, in das der Besucher mit einbezogen wird. Bilder des Menschen von oben sind die Grundlage einer neuen Arbeit von Helzle mit Titel „ich bin“.