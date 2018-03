Neue Doppelspitze für den Fanfarenzug Obermarchtal

Seit seiner Hauptversammlung am Freitagabend hat der Obermarchtaler Fanfarenzug eine neue Führung. Nach zehn Jahren im Amt hat sich die Vorsitzende Anke Schnitzer nicht mehr zur Wahl gestellt. Auch ihre Stellvertreterin Petra Rammelmayr und die beiden Beisitzerinnen Heidi Frenz und Nadine Saum kandidierten am Freitag nicht mehr.

„Es wird Zeit, dass frischer Wind in den Fanfarenzug kommt“, sagte Anke Schnitzer und mahnte Teamfähigkeit bei den Fanfaristen und Trommlern an. „Einzelkämpfer sind hier nicht gefragt“, sagte Schnitzer, die weiter im Fanfarenzug mitspielen wird. Einstimmig wurden Markus Siegle und Alexander Traub als Nachfolger gewählt, die den Fanfarenzug künftig als „Doppelspitze“ führen wollen.

Ebenfalls einstimmig wurde Leona Wicker als Schriftführerin im Amt bestätigt. Die künftigen Besitzer in der Vorstandschaft sind Jannik Rogalla, Niklas Brunner, Robin Traub, Sebastian Porst und Theresa Schönle. „Eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Leuten“, lobte die bisherige Vorsitzende.

Eine Stunde vorher hatte der Förderverein des Fanfarenzugs seine Vorstandschaft gewählt. Sabine Henle und Karl Wicker führen den Förderverein als Vorsitzende und Stellvertreter. Schriftführerin ist Leona Wicker und Sven Stiehle führt künftig die Kasse. Beisitzer im Förderverein sind Ralf Baier und Simon Schänzle. „Eine wichtige Einnahmequelle in der Kasse des Fördervereins ist unsere Altkleidersammlung“, sagte Anke Schnitzer. Dann nannte die bisherige Vorsitzende des Fanfarenzugs Zahlen: Unter den 62 aktiven Spielern sind 36 Männer und 26 Frauen. Neben Auftritten während der Fasnet nannte Schnitzer Altshausen, Geislingen, Speyer, Unteruhldingen und das Elsass als Orte, an denen der Obermarchtaler Fanfarenzug im vergangenen Jahr aufgespielt hat. „Ein Höhepunkt war unsere Teilnahme beim Festumzug zum Cannstatter Volksfest“, so die Vorsitzende. Schriftführerin Leona Wicker lieferte Fotos zu jedem der genannten Auftritte. Auch beim Oldtimer-Treffen der Feuerwehr, der Fanfarenzug ist bekanntlich eine Abteilung der Obermarchtaler Wehr, und bei der Investitur von Pfarrer Gianfranco Loi war der Fanfarenzug zu hören. Tambourmajor Timo Schleicher sprach von einem erfolgreichen Auftrittsjahr, während dem sich der Fanfarenzug von seiner besten Seite gezeigt habe. Trotzdem mahnte Schleicher seine Spieler, künftig die Proben regelmäßiger zu besuchen. „Ich will mit Euch zwei neue Stücke einstudieren, da sind regelmäßige Proben einfach nötig“, sagte der Tambourmajor.