Neue Ausstellung im Petrushof Obermarchtal

Die Galerie im Petrushof zeigt von Sonntag, 8. April, bis 20. Mai eine Ausstellung mit Arbeiten von Dieter Gassebner und Ursula Sihler-Steidl. Die Vernissage, bei der auch die Künstler anwesend sein werden, findet am Sonntag um 11 Uhr in der Obermarchtaler Galerie statt. Die Ausstellung trägt den Titel „Skulptur, Malerei und Zeichnung“.

Dieter Gassebner lebt und arbeitet in Blaubeuren. Er ist Organisator und beteiligter Künstler der mittlerweile weit bekannten Aktion „Kunst im Steinbruch“ im Altental bei Gerhausen, die alle zwei Jahre stattfindet und Tausende von Menschen anzieht. 2016 stellten bei der Veranstaltung 38 internationale Künstler aus. Er zeigt in der Galerie im Petrushof kraftvolle Skulpturen aus Beton und Stahl sowie fein colorierte Grafiken, gezeichnet mit Tusche. Ruhe und Stille gepaart mit Eleganz und einer vollendeten Ästhetik, bringen seine Arbeiten zum Ausdruck.

Ursula Sihler-Dteidl lebt und arbeitet in Laupheim. Sie kombiniert in ihren Arbeiten Zeichnung und Malerei, häufig mit Aquarellfarben und Graphitstift. Die Leichtigkeit der Formen und die handwerkliche Ausführung sind ihr dabei wichtig. Bei der Ausstellung im Petrushof zeigt sie großformatige und auch kleine Kunstwerke. Diese wirken geheimnisvoll und manchmal auch rätselhaft.

Kunsthistoriker führt in Ausstellung ein

Die Einführung in die Ausstellung übernimmt bei der Vernissage am Sonntag Martin Mäntele vom Archiv der ehemaligen Hochschule für Gestaltung in Ulm. Der promovierte Kunsthistoriker leitet das Archiv seit 2013. Vorher hatte er Lehraufträge im Fach Designgeschichte an den Hochschulen in Ulm, Würzburg und Schwäbisch Gmünd.

Die musikalische Umrahmung übernimmt die Bluegrass-Band „Walk the line“. Die Band besteht aus drei Musikern aus dem Raum Munderkingen. Herbert (Gesang, Gitarre und Dobro), Peter (Bass und Gesang) und Berti (Gitarre, Harp und Gesang). Bluegrass, Americana und Country sind ihre Leidenschaft, Hank Williams, Johnny Cash, Union Station, Eagles und Bill Monroe ihre Helden. Die Bewirtung übernimmt der Freundeskreis Petrushof.