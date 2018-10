Narrenzunft Obermarchtal erhält Kulturerbe-Urkunde

Das Interesse der Narren an der Senatstagung der Vereinigung Freier oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) ist groß gewesen. Als „sensationellen Tagesordnungspunkt“ wertete Präsident und Ehrenzunftmeister der Narrenzunft Obermarchtal, Reinhard Siegle, die „Verleihung der Urkunde des immateriellen Kulturerbes“ seitens der Unesco an die Narrenzünfte Obermarchtal und Steinhilben.

Die beiden Zünfte Obermarchtal und Steinhilben erhielten die Berechtigung, das Logo des immateriellen Kulturerbes der deutschen Unesco-Kommission für Wissen, Können und Weitergeben zu nutzen. Die beiden Zünfte und deren Fasnetsaktivitäten, wie Ortsfasnet, Brauchtum und Ähnliches sind eingehend anhand des von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte und dem „Fasnetspapst“ Professor Werner Metzger entwickelten Codex, der der Anerkennung der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet zum immateriellen nationalen Kulturerbe zugrunde liegt, abgeglichen worden. Die beiden Zünfte dürfen ab sofort in ihren Publikationen das offizielle Logo des Immateriellen Kulturerbes führen.

Die Narrenzunft Obermarchtal ist damit neben der Trommgesellenzunft Munderkingen und der Narrenzunft Spritzenmuck Ehingen die dritte Zunft im Bereich des Alb-Donau-Kreises, die berechtigt ist, dieses Logo zu führen und die Narrenzunft Steinhilben ist aktuell die einzige Zunft im Landkreis Reutlingen.

Der Einharter Ortsvorsteher Alois Müller hieß die Mitglieder der VFON willkommen. Im Mittelpunkt der Tagung standen die Vorbereitungen für das Ringtreffen vom 8. bis 10. Februar 2019 in Bad Buchau, welches von den Gabelzünften Bad Buchau, Dürmentingen, Ertingen und Heudorf ausgerichtet wird.

Präsident Reinhard Siegle gab eine kurze Einführung in den Haushaltsplan 2019. Dieser werde wegen der Feierlichkeiten aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der VFON im September wohl stärker als in den Jahren zuvor strapaziert.

Pyrotechnik ist Quatsch

Brauchtumsmeister Elmar Herter kam in einem kurzen Rückblick auf die vergangene Fasnet darauf zu sprechen, dass es immer wieder vorkomme, dass bei Umzügen pyrotechnische Artikel abgebrannt würden. Der Brauchtumsmeister bezeichnete das als „Unfug“, der nicht akzeptabel sei. Enorme Gefahren gingen davon aus. Eine Minderheit von unbelehrbaren Narren mache bei diesem Thema keine gute Figur. Das gelte auch beim Alkoholkonsum. „Wie bringen wir den Kindern und Jugendlichen das Brauchtum näher“, fragte Herter und sprach damit ein weiteres Problem an, die Förderung des Nachwuchses.

Zunftmeister Uwe Vogelgesang von der Gabelzunft Bad Buchau gab einen kurzen Überblick zum Stand der Vorbereitungen des VFON-Ringtreffens in der zweiten Februarwoche 2019 in der Federsee-Stadt. Acht Musikkapellen haben ihr Kommen zugesagt. Im Kurzentrum findet ein „Ring-Ball“ statt und der Sonntagmorgen beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst.

In diesem Jahr ist die VFON ins Staatsministerium nach Stuttgart eingeladen, verkündete Präsident Reinhard Siegle. Hierzu werde eigens zuvor ein Arbeitspapier erstellt, um die Anliegen der Vereinigung zu präzisieren.

Die Zunahme von Auflagen und Vorschriften seitens der Behörden nehme in einem Maße Formen an, die bei Veranstaltungen zunehmend Einschränkungen und Unwägbarkeiten zur Folge hätten. Inzwischen brauche ein Verein versierte Fachleute, um sich zum einen formgerecht zu artikulieren und um alle rechtlich relevanten Fragen und Probleme auch nur einigermaßen in den Griff zu bekommen. Immer mehr Bestimmungen von Seiten der „Staatsgewalt“ würden den Zünften „immer noch mehr“ Arbeit und Sorgen bereiten. So habe beim Ringtreffen in Scheer ein Sicherheitskonzept für den Umzug allein 100 Seiten.