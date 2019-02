Musikverein „ Frohsinn“ wählt neuen Vorstand

Der Musikverein „Frohsinn“ hat am Freitag bei seiner Hauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Im Musikerheim fand sich erst nach vielen Anläufen jemand für das Amt des Ersten Kassierers. Trotz guter Finanzlage gab der Vorstand Einschnitte bei der Ausstattung in Sachen Instrumenten bekannt.

Höhepunkte des Vereinsjahres

Andreas Laut führte nach seinem ersten Amtsjahr als Erster Vorsitzender des Musikvereins „Frohsinn“ im Musikerheim Reutlingendorf durch die Jahreshauptversammlung. Seinem Bericht und der Vereinschronik, vorgetragen von der Zweiten Schriftführerin Ann-Katrin Maikler, waren die Höhepunkte des Vereinsjahres 2018 zu entnehmen.

Dazu gehörten eine Brauereiführung in der Berg Brauerei, die Teilnahme beim OHA Bruderschaftstreffen in Scheer an der Seite der Narrenzunft Obermarchtal, der dreitägige Musikausflug von 40 Musikern und Partnern nach Regensburg, das Frühlingsfest und das Wertungsspiel beim Kreismusikfest in Kirchen, wo es die Note „sehr gut“ gab. Hinzu kamen einige gespielte Ständchen für Jubilare, und das Probenwochenende im September, bei dem auch langjährige Mitglieder geehrt wurden. 54 aktive Musiker umfasst der Verein aktuell.

Solider Kassenstand

Marina Scheffold als erste Kassiererin und Jürgen Nagler als Stellvertreter konnten eine Aufbesserung des Kontenstands um 3 800 Euro vermelden, insbesondere aufgrund des erfolgreichen Frühlingsfests. Kassenprüfer Ralf Schrodi attestierte eine tadellose Kassenführung und empfahl die Entlastung. Ehrenvorstand Karl Nagel nahm die Entlastung des gesamten Vorstands vor, die einstimmig erfolgte.

Den Bericht des erkrankten Dirigenten Bernd Ebe verlas die zweite Vorsitzende Julia Schönle und ging insbesondere auf das Wertungsspiel in Kirchen ein, das eine Motivationsstärkung gewesen sei, wenngleich trotz sehr guter Benotung noch ein paar Pünktchen mehr verdient gewesen wären. Ende Juli wird Ebe das Amt des Dirigenten nach sieben Jahren abgeben. Jugendleiterin Nadine Nagler berichtete, dass derzeit sieben Kinder an Instrumenten ausgebildet werden.

Neubesetzung verschiedener Ämter

Julia Schönle wurde im Amt als Zweite Vorsitzende bestätigt. Da Marina Scheffold auf eigenen Wunsch nach sechs Jahren das Amt der Kassierin abgab, musste eine Neubesetzung stattfinden. Diese gelang erst um Mitternacht, nachdem zwischenzeitlich andere Punkte vorgezogen wurden. Acht vorgeschlagene Mitglieder waren nicht zur Kandidatur bereit. Auf Vorschlag von Marina Scheffold stellte sich schließlich Ann-Katrin Maikler zur Wahl, und wurde um Mitternacht einstimmig als erste Kassiererin gewählt. Bestätigt wurden Jürgen Nagler als zweiter Kassier, Monika Fischer als erste Schriftführerin und Felix Schrodi als Beisitzer. Jonas Hänle folgt auf Ann-Katrin Maikler als zweiter Schriftführer. Bekannt gegeben wurde, dass sich aus der Mitte des Vereins fünft Mitglieder zusammengetan und eine Firma gegründet haben, die einen Teil des Frühlingsfests 2019 übernehmen wird. Ann-Katrin Maikler ging auf die Datenschutzgrundverordnung ein, und erläuterte, welche Daten gespeichert sind. Der Datenschutz wurde sodann in der Satzung verankert.

Instrumente selbst zahlen

Bekannt gegeben wurde auch ein Vorstandsbeschluss, nachdem künftig alle Mitglieder ihre Instrumente selbst kaufen oder leasen müssen, und der Verein nur noch 25 Prozent dazugibt. Tuben und Schlagzeuge werden auch weiterhin vom Verein gekauft. Einige Mitglieder kritisierten den Vorstandsbeschluss und die damit verbundene Verschlechterung für aktive Musiker. Auch die vom Vorstand beschlossene Abspeckung des Frühlingsfests wurde kritisiert, insbesondere der Wegfall des Kaffeekränzchens. Der Vorstand begründete den Beschluss mit dem mehrfach an sie herangetragenen Wunsch, das Fest zu verschlanken.

