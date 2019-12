Musikverein „Frohsinn“ probt fürs Weihnachtskonzert

Der Musikverein „Frohsinn“ bereitet sich gerade auf sein Weihnachtskonzert am Sonntag in der Kirche St. Sixtus vor. Mitte Oktober hat der neue Dirigent angefangen. Nun findet seit Jahren das erste Weihnachtskonzert statt.

Am Dienstag waren fast alle der annähernd 50 aktiven Musiker des Musikvereins „Frohsinn“ für zwei Stunden in der Kirche St. Sixtus versammelt, um mit dem Dirigenten Robert Rewitz das Weihnachtskonzert zu proben. Rewitz folgte Mitte Oktober auf Bernd Ebe. Aus der Kirche klang bereits virtuose konzertante Musik, als Robert Rewitz mit seinen neuen Musikern am Feinschliff für das Weihnachtskonzert arbeitete.

Ausgesucht hat das neue Team konzertante Stücke, zwei davon mit weihnachtlichem Anklang. Die Besucher dürfen sich freuen auf „Vita pro Musica“ und das weihnachtliche „Menitis“ vom 35-jährigen Sauerländer Komponisten Thiemo Kraas. Vom 31-jährigen österreichischen Komponisten Thomas Asanger ist „Nora“ im Programm, „Afterlife“ ist ein Stück des 52-jährigen New Yorker Komponisten Rossano Galante.

Nach diesen modernen Konzertperlen wechselt die Kapelle zum Barock mit „Pachelbels Canon in D“. Die Sparkasse Nürnberg und ein Juwelier spenden für jede Aufnahme dieses Stückes an die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks, auch der Musikverein „Frohsinn“ hat sich an diesem Mitmach-Projekt für den guten Zweck beteiligt. Ebenfalls barock klingt es bei „Jesu, joy of man’s desiring“ von Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Zurück zur absoluten Moderne führt sodann der deutschstämmige Komponist Steven Reineke aus Ohio, 49 Jahre alt, mit „Towards a new Horizon“. Weihnachtlich wird es wieder beim deutschen Komponisten Markus Götz, 1973 in Schopfheim geboren. Von ihm erklingt „o sanctissima“.

Wer Interesse hat an diesem in vielerlei Hinsicht innovativen Konzerterlebnis ist eingeladen, am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr in die Kirche St. Sixtus nach Reutlingendorf zu kommen.