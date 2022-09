Musikerhochzeit in Obermarchtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag den 24. September gaben sich zwei Vollblutmusiker das Ja-Wort. Die Querflötenspielerin und Ausschussmitglied des MV Obermarchtal Barbara Fiderer (geb. Tress) und der Vorsitzende und Bassklarinettespieler des MV Lyra Unterstadion Christian Fiderer. Es war Ehrensache, dass die beiden beteiligten Musikvereine die Hochzeitsmesse und den anschließenden Stehempfang musikalisch umrahmten.

Der MV Lyra Unterstadion spielte im Münster die Stücke „Highland Cathedral“, „All of me“ und „Music“. Ebenfalls sang der Obermarchtaler Fasnetschor in der Kirche. Dieser wird normalerweise von Barbara Fiderer geleitet.

Beim Sektempfang spielte der MV Obermarchtal diverse Unterhaltungsstücke. Der Höhepunkt des Sektempfangs war das gemeinsame Stück der beiden Musikvereine „Wir Musikanten“, das vom Brautpaar dirigiert wurde.

Bei der anschließenden Feier in der Festhalle Obermarchtal wurde bei den Ansprachen der beiden Vertreter der Musikvereine ein großer Dank an das Ehepaar ausgesprochen. Denn Barbara und Christan sind große Stützen (Christian ist Vorstand) in ihren Musikvereinen.

Es gab nur einen lustigen Diskussionspunkt an diesem Abend. In welchem Musikverein soll der gemeinsame Sohn Moritz später spielen?