Motorradclub feiert 25-jähriges Bestehen

Nachdem am Freitag Regen die Anlage kräftig bewässert hatte, freuten sich die Mitglieder des MC Marchtal am Samstag über optimale äußere Bedingungen. Auf einem Gelände südlich von Obermarchtal feierten sie in einer Scheune und im Freien das 25-jährige Bestehen des Motorradclubs. Dazu gab es Spanferkel, Bier vom Fass, Festwurst im Wecken, Bikerpfanne, Hamburger, Lagerfeuer und Camping. Beim „Burn-Out“ konnten die Maschinen ihre Hinterreifen auf Abriebfähigkeit testen.

27 Clubmitglieder im Alter von 18 bis 64 Jahren haben ein Motto: „Jeder ist gleich viel wert“. Das sagt der Vorsitzende des eingetragenen Motorradvereins Stefan Illich. Dabei freut er sich, dass in letzter Zeit mehrere junge Mitglieder hinzugekommen sind. Einzige Aufnahmebedingung ist, dass sie oder er den Motorradführerschein und eine Maschine hat. Hinzu kommt, dass man aktiv am Vereinsleben teilnimmt, das aus wöchentlichen Clubabenden am Freitag im Clubheim, Tagesausfahrten und so mancher mehrtägigen Ausfahrt besteht, wie vor wenigen Tagen in die Dolomiten.

400 bis 500 Gäste waren gekommen, von befreundeten Vereinen wie Dieterskirch oder Kirchen, aber auch die Bevölkerung, oder Bürgermeister Martin Krämer mit Gattin. Gemeinsam hat man das Jubiläum in geselligen Runden begangen, vom Begrüßungsschnäpsle bis zum gemütlichen Ausklang am Lagerfeuer. Die Musik war Heavy Metal, die Sau am Spieß wurde im Freien gegrillt.

Wer die Kraft seiner Maschine hautnah spüren wollte, konnte am „Burn-Out“ das Hinterrad durchdrehen lassen. „Zwei Harleys und eine ganz alte BMW waren vorhin da“, sagt Stefan Illich, der zudem berichtet, dass 1994 rund 20 Leute aus der Clique in der Schmidde heraus den Verein und die Buchhau Party gestartet hatten. „Wir haben keinen Harley-Zwang, bei uns ist alles willkommen, von der Straßenmaschine über die Chopper bis zur Geländemaschine.“

In ihrer offenen Art heißen die Biker bei ihren Clubabenden auch Gäste willkommen, und tauschen fachspezifische Informationen aus. In erster Linie nehmen sie aber einen festen Platz in der Vereinslandschaft des Dorfes ein, dessen Vielfalt sie bei ihrer Buchhau-Party bestens repräsentiert haben.